Ukraina tuskin enää saa takaisin Venäjän jo miehittämiä alueita, arvioi Ilmari Käihkö MTV:n Uutisextrassa

Ukrainan sodan alkamisesta tuli tänään lauantaina kuluneeksi kaksi vuotta. Satoja tuhansia on kuollut rintamalinjojen molemmin puolin, eikä sodalle näy loppua.

– Se on hämmentänyt, miten pitkälle Venäjä on valmis menemään Ukrainassa. Kun alkuperäinen hyökkäys epäonnistui, he päättivät takaiskuista huolimatta jatkaa. Heillä tahtoa tuntuu riittävän, Käihkö toteaa MTV:n Uutisextrassa.