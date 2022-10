Venäjä jatkaa iskuja siviilikohteisiin, mutta ei todennäköisesti pyri valtaamaan niitä: "Venäjä kärsii hätää jo olemissa olevilla rintamilla"

Aleksanteri-instituutin vierailevan tutkijan Ilmari Käihkön mukaan Venäjän hyökkäyksillä siviilikohteisiin on suurempi merkitys poliittisesti kuin sotilaallisesti.

– Aikaisemmin kun Ukraina on iskenyt Krimin niemimaalle, Venäjä on puhunut onnettomuudesta tai Krimin terroristeista. Nyt sunnuntaina Putin sanoi 1,5 vuorokauden mietintäajan jälkeen, että siltaiskun takana olivat ukrainalaiset. Se merkitsi sitä, että jonkinlainen vastaus tulee väistämättä, ja näimme eilen nämä vastaukset, Käihkö sanoo.

Käihkö ei usko Venäjän pyrkivän uusiin aluevaltauksiin

Käihkön mukaan on muutenkin vielä liian varhaista arvioida Valko-Venäjän roolia sodassa.

Samalla Lukashenka väitti, että Ukraina olisi "suunnittelemassa hyökkäystä" Valko-Venäjän maaperälle. Ukraina on jyrkästi kiistänyt väitteen.

Sodankäynti jähmettyy talvea kohti

Ylipäätään Käihkö on skeptinen sen suhteen, että Venäjän maanantaiset iskut suuriin kaupunkeihin viittaisivat suureen käänteeseen sodankäynnissä. Hän uskoo ukrainalaisten jatkavan vastahyökkäystä kuten aiemminkin.

– Yksinkertaisesti siksi, että hyökkääminen ja liikkuminen on vaikeampaa säiden muuttuessa. Yhtä lailla ukrainalaisten on vaikeampi pysyä piilossa venäläisiltä. Tiedetään, että siellä on edelleen hirveä määrä tykistöä vastapuolella.