"Mitä hittoa hän teki Suomessa?" Uusnatsiryhmän komentajan Jan Petrovskin ilmaantuminen Helsinkiin yllätti Bellingcat-tutkijan

Kun uutinen Ukrainassa terrorismirikoksista epäillyn venäläisen Jan Petrovskin kiinniotosta Suomessa levisi viime viikon perjantaina, tieto tavoitti nopeasti myös toimittajaverkosto Bellingcatin tutkijan Michael Colbornen. Hänen reaktionsa oli tyrmistys.

– Mitä hittoa hän teki Suomessa? Colborne kertoo STT:lle ajatelleensa.

– Kaikki joiden kanssa puhuin, ihmiset jotka seuraavat Venäjää, ihmiset jotka seuraavat sotilasasioita, ihmiset jotka seuraavat äärioikeistoa, kaikilla oli sama reaktio. Mitä tämä kaveri teki Suomessa? Minulla ei ole siihen vastausta.

Colborne on seurannut vuosien ajan erityisesti Itä- ja Keski-Euroopan äärioikeistoliikkeitä, joten Petrovski oli hänelle ennestään tuttu mies. Petrovski on EU:n pakotelistalla, jonka mukaan hän on venäläisen Rusitsh-sotilasryhmän perustajajäsen ja yksi komentajista.

Suomeen Petrovski, 36, sai oleskeluluvan käyttämällä nimeä Voislav Torden. Hän jäi kiinni Helsinki-Vantaan lentoasemalla heinäkuussa yrittäessään nousta Nizzan-koneeseen. Ylen saamien asiakirjojen mukaan Rajavartiolaitos totesi kasvovertailun perusteella, että Torden ja Petrovski ovat sama henkilö.

Tordenin oikeusavustaja Natalia Malgina kertoi Helsingin Sanomille viikonloppuna, että Torden sai oleskeluluvan Suomeen vaimonsa opinto-oikeuden perusteella.

Rusitshin juuret Itä-Ukrainan sodassa

Rusitshia Colborne luonnehtii äärioikeistolaiseksi tai jopa avoimesti uusnatsistiseksi sotilasryhmäksi.

Ryhmä juontaa juurensa vuoteen 2014, jolloin Venäjä oli juuri miehittänyt Krimin niemimaan ja aloittanut sodan Itä-Ukrainassa Donbassin alueella.

Petrovski ja hänen ystävänsä Aleksei Miltshakov perustivat Rusitsh-ryhmän, joka osallistui sotaan Donbassissa vuosina 2014 ja 2015 ja keräsi mainetta poikkeuksellisella raakuudellaan.

– Ryhmä koostuu venäläisistä äärioikeistolaisista ja uusnatseista, jotka päättivät lähteä taistelemaan Venäjän puolella. On hyvin vahvoja viitteitä siitä, että he tekivät useita sotarikoksia Itä-Ukrainassa 2014 ja 2015. Heitä on syytetty summittaisista teloituksista, ja eräs tarina kertoo poisleikatuista korvista, Colborne kertoo.

Colbornen mukaan Petrovskin toverilla Miltshakovilla on maine sosiopaattina, jopa uusnatsiksi.

– Hän kuvasi itsensä tappamassa koiranpennun, se on kuin suoraan huonosta elokuvasta.

Rusitsh julkaisi Ukrainassa ahkerasti kuvamateriaalia sosiaalisessa mediassa, mikä toi sille luultavasti ryhmän todellista merkitystä suuremman maineen.

Petrovski bongattiin myös Syyriassa

Vuoden 2015 jälkeen taistelut Itä-Ukrainassa rauhoittuivat Minskin sopimusten myötä, eikä Rusitshkaan ollut enää aktiivinen siellä.

Jotkut Rusitshin taistelijoista, kuten Miltshakov ja tiettävästi myös Petrovski, siirtyivät tässä vaiheessa Syyriaan. Venäjä oli lähtenyt mukaan Syyrian sisällissotaan tukemaan presidentti Bashar al-Assadia, ja teki sen muun muassa palkkasotilasyhtiöiden kuten Wagnerin kautta.

Colbornen mukaan Rusitshin taistelijoilla ei tiettävästi ollut vuosina 2014–2015 Ukrainassa mitään yhteyksiä Wagneriin, mutta nämä yhteydet syntyivät Syyriassa.

Rusitsh on julkaissut sosiaalisessa mediassa useita kuvia ja videoita sen jäsenistä taistelemassa Syyriassa. Yhdessä niistä ryhmän jäsen tekee natsitervehdyksen muinaisen Palmyran kaupungin raunioiden edustalla.

Näiltä ajoilta on myös peräisin kuvamateriaalia, jossa Petrovskin oloinen mies poseeraa sotilasvarusteissa Norjan lipun kanssa. Petrovski asui vuosia Norjassa ja oli mukana paikallisessa äärioikeistoskenessä ennen kuin hänet karkotettiin maasta vuonna 2016. Norjan viranomaiset katsoivat hänen muodostavan uhan kansalliselle turvallisuudelle ja peruivat hänen oleskelulupansa.

Norjan yleisradioyhtiö NRK tavoitti Petrovskin vuonna 2020, jolloin hän kertoi yksikkönsä suorittavan operaatioita Syyriassa.

Myös Syyriassa venäläisten palkkasotilaiden on epäilty syyllistyneen sotarikoksiin.

Ryhmän koko vaihdellut

Venäjän aloitettua laajamittaisen hyökkäyssodan Ukrainassa helmikuussa 2022 Rusitsh pulpahti uudelleen pinnalle Wagnerin yhteydessä toimivana uusnatsiryhmänä. Vanhat tutut naamat Miltshakov ja Petrovski ilmaantuivat Ukrainan rintamalle.

Colbornen mukaan on vaikea sanoa, onko Rusitsh ollut Ukrainassa Wagnerin suorassa käskyvallassa.

– Luulen että heillä on laajat vapaudet toimia itsenäisesti, ja suhde Wagneriin on jossakin määrin epämuodollinen. Mutta voi sanoa, että he toimivat Wagnerin yhteydessä.

Myös Rusitshin jäsenmäärää on vaikea arvioida. Colbornen mukaan ryhmän koko on vaihdellut ajan saatossa, mutta puhutaan ehkä kymmenistä tai korkeintaan paristasadasta jäsenestä.

– Se on kuitenkin ollut riittävän suuri yksikkö ollakseen kykenevä raakuuksiin ja sotarikoksiin ukrainalaisia sotilaita kohtaan. Kyse on suuremmasta kuin vain pienestä ryhmästä miehiä, jotka juoksevat ympäriä metsiä aseiden kanssa.

Putinista oikealta ohi

Sodan aikana Rusitsh on vetänyt monien muiden äärioikeistoryhmien tavoin presidentti Vladimir Putiniakin kovempaa linjaa. Rusitsh on Telegram-viesteissään vaatinut muun muassa ukrainalaisten sotavankien teloittamista ja kannustanut venäläisiä erinäisiin sotarikoksiin. Kremlin strategiaa Ukrainassa se on moittinut liian pehmeäksi.

Petrovskin jäätyä kiinni Suomessa Rusitsh kritisoi Venäjän hallintoa siitä, ettei se tee mitään Petrovskin vapauttamiseksi. Tällainen viestintä on Colbornen mukaan linjassa Rusitshin aiemman tyylin kanssa. Ryhmä uskaltaa kritisoida Kremliä äärioikealta käsin, mutta sellaisissa rajoissa, että ei luultavasti joudu vaikeuksiin siitä.

Colbornen mukaan vaikuttaa siltä, että Rusitshin taistelijat ovat poistuneet rintamalta. Myös sotaa Black Bird Groupissa avointen lähteiden kautta seuraava Pasi Paroinen kertoi STT:lle, ettei Rusitshilla vaikuta olevan merkittäviä joukkoja missään päin Ukrainan rintamaa.

Wagnerin tilanne on vielä epäselvä kesäkuisen kapinan ja Wagnerin johtajan Jevgeni Prigozhinin äskettäisen kuoleman jäljiltä, joten myös Rusitshin tulevaisuuden näkymät ovat epävarmat, vaikka ryhmä vaikuttikin pitävän etäisyyttä Wagnerin kapinasta.

– Epäilen, että he saattavat päätyä yhä vahvemmin Venäjän puolustusministeriön alaisuuteen. Mutta johtohahmoista Miltshakov on maineeltaan sellainen, että hänelle voi hyvinkin käydä samalla tavalla kuin Prigozhinille, Colborne kertoi.

Uusnatsit ovat Kremlille työkalu

Kremlille äärioikeistolaiset sotilasryhmät ovat olleet hyödyllinen väline, joita se on käyttänyt eri operaatioissa jo vuosien ajan – näennäisestä natsismin vastaisesta retoriikastaan huolimatta.

– Kreml on aina mielellään liittoutunut uusnatsien kanssa, käyttänyt heitä hyväkseen, ja kääntynyt heitä vastaan kun he eivät ole enää hyödyllisiä, Colborne kertoo.

Hän ei usko Venäjän olevan erityisen halukas auttamaan Petrovskia.

– Jos Putin oli halukas tappamaan Prigozhinin, niin totta kai he enemmän kuin mielellään kääntävät selkänsä tällaisille vaarallisille ääriyksilöille kuten Petrovskille.

Colborne seuraa mielenkiinnolla, mitä Petrovskille tapahtuu seuraavaksi. Ukraina on vaatinut Petrovskia luovutettavaksi maahan vastaamaan terrorismirikoksista, joihin tämä Ukrainan mukaan syyllistyi vuosina 2014–15. Colborne uskoo, että Ukrainalla on todisteita Petrovskin rikosten todentamiseksi.

– Luulen, että jos vähänkin kaivelee, löytyy todisteita niin avoimista lähteistä kuin suljetuistakin. En ole juristi, mutta kuulemani perusteella on varsin selvää, että Rusitsh on ollut osallisena sotarikoksissa.

Petrovski kiisti Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa pidetyssä kuulemisessa syyllistyneensä terrorismirikoksiin. Oikeus päätti perjantaina, että hänet pidetään edelleen säilössä.