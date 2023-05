Puolustusvoimien entinen komentaja: Ukrainalla on edessään vakava näytön paikka

– Yllätys on se avainsana. Sitten kun alkaa tulla iskuja sarjana erilaisiin kohteisiin ja alkaa se yleinen arvuuttelu, että onko operaatio nyt käynnissä, voidaan kysyä että onko tämä harhautusoperaatio ja se itse isku tulee jonnekin muualle. Tämä on se yleinen käsikirjoitus.

Vastahyökkäyksen alkua on odotettu jo pitkään, se ei ole salaisuus. Muun muassa Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on kertonut yleisesti, että vastahyökkäyksen aikataulu on jo sovittu.

Tiistaiaamuisen Moskovan iskun tekijää Jarmo Lindberg ei lähde arvaamaan varmasti. Hänen mukaansa se voi mahdollisesti olla Ukraina, Venäjä itse tai Venäjän sodan vastaiset separatistijoukot. Mikäli kyseessä on viimeisimpänä mainittu, ei ole lainkaan selvää, että siitä on hyötyä Ukrainalle.

Iskussa järkeä Ukrainan kannalta

Venäjä syyttää Ukrainaa

– Tiedossamme on jo, että Ukraina kykenee tällaisiin lennokki-iskuihin syvälle Venäjälle. Joulukuussahan he iskivät Engelsin lentotukikohtaan, joka on satoja kilometrejä syvällä Venäjällä. Ukrainassa on myös osaamista ja tuotantolaitoksia pitkän kantaman aseiden valmistukseen, Lavikainen sanoo.