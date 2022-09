Ukraina pakotti Venäjän muuttamaan koko sotansa tavoitteita – "Nyt alkoi kolmas vaihe"

Ukraina on ajanut reilun viikon aikana Venäjän joukot ahtaalle Koillis- ja Itä-Ukrainassa. Sotahistorioitsija Emil Kastehelmi kirjoittaa Twitterissä , että Venäjä on menettänyt lähes 9 000 neliökilometriä jo valtaamiaan alueita.

– Venäjä voi yrittää nyt lähinnä puskea suoraan idästä kohti länttä. Ongelma on, että tätä se on yrittänyt jo kuukausia, Kastehelmi sanoo.

– Tuloksia on vähän ja ne saavutetaan hyvin kalliilla hinnalla.

Vastahyökkäys jatkuu

Venäjän vetäytyminen on tosiasia, ja alueiden takaisinvalloitus vaikuttaa enää Venäjän sotahaukkojen kaukaiselta haaveelta. Venäjän on pakko muuttaa hyökkäyssotansa tavoitteita.

– Sota on siirtynyt uuteen vaiheeseen, jossa aloite on lipsunut Venäjän käsistä Ukrainalle.

Sodan kolmas vaihe alkoi

Asian ytimessä -ohjelman eilen haastattelema The Kyiv Independentin tunnettu sotakirjeenvaihtaja Illia Ponomarenko sanoo, että sodan koko kuva on nyt muuttunut. Hänen näkemyksensä mukaan sota on siirtynyt nyt kolmanteen vaiheeseen.