"Kukaan ei pitänyt heistä huolta" – ukrainalaistoimittaja kertoo elämästä Venäjän miehityksestä vapautetuilla alueilla

Toimittaja Illia Ponomarenko on juuri palannut Kiovaan Harkovan alueelta, jonka ukrainalaisjoukot vapauttivat viimeisimmässä operaatiossaan. Sota-alueilta raportoiva Ponomarenko on erittäin tunnettu, sillä hänellä on pelkästään Twitterissä yli 1,2 miljoonaa seuraajaa.