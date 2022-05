Venäjän hyökkäys muuttunut "kulutussodaksi" – asiantuntijan mukaan lännen aseavun voima mitataan nyt Donbassissa

Ukraina on kertonut, että sen joukot ovat saaneet vallattua takaisin Harkovan pohjoispuolella sijaitsevia kyliä ja alueita Venäjän joukoilta.

Ukrainan sodan painospiste on siirtynyt itään, kertoo Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulun sotatieteiden dosentti Ilmari Käihkö.

Ukrainan joukot ovat tehneet viikonlopun aikana Harkovan pohjoispuolella vastaiskuja. Videon kartalla näkyvät siniset katkoviivat kuvastavat alueita, joissa Venäjän joukkoja on onnistuttu työntämään poispäivän.

Käihkön mukaan tavoitteena on työntää joukot pois tykistöetäisyydeltä kaupungista, sillä Venäjä on sodan alusta lähtien pystynyt vaikuttamaan tykistötulella Harkovaan.

Tiedossa ei kuitenkaan ole, kuinka paljon osaamista Ukrainalla on vastahyökkäysten tekemiseen.

– Kysymys on, pystyykö Ukraina jatkamaan hyökkäyksiä suuremmalla skaalalla ja pidempään?

Käihkön mukaan on tärkeää myös tiedostaa, että Ukrainan talous kärsii suuria tappioita.

"Kaikki on mahdollista"

– Kaikki on mahdollista ja on hyvä muistaa, että Venäjä on tällä hetkellä pistänyt paukkunsa Donbassin alueelle.