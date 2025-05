Venäjä esittelee tuhoamaansa kaupunkia kauniina uudiskohteena somessa – "Uusi Mariupol"

Venäjän masinoimissa ”vaikuttajaopistoissa” opetellaan muun muassa vallattujen kaupunkien esittelemistä jälleenrakennettuina paratiiseina. Kyseessä on Venäjän pyrkimys pitää kaupunkia otteessaan sosiaalisen median avulla.

”The NEW Mariupol”, hehkutetaan eräässä Tiktok-videossa. Julkaisussa kuvataan uudenkarheaa asuinaluetta, jonka kerrotaan kuuluvan Venäjälle ja olevan ”paljon miellyttävämpi kuin aiemmin”.

Taustalla soi inspiroiva popmusiikki. Leikkipaikalla näkyy keinuva lapsi.

Samanhenkisiä videoita löytyy Tiktokista paljon, eikä se suinkaan ole sattumaa. Venäjän kolme vuotta sitten runnomassa kaupungissa on aloitettu laaja somepropagandakampanja kaupungin venäläistämiseksi.

Uutiskanava CNN:n selvitys paljastaa, että Venäjän valtaamassa Mariupolissa koulutetaan alueen asukkaita niin sanotuissa ”vaikuttajaopistoissa”. Mukana on paitsi Kremlin palkkaamia paikallisia vaikuttajia myös kouluikäisiä lapsia.

Somevaikuttamisen tarkoituksena on esitellä maailmalle ja paikallisille ”totuus” uudelleenrakennetusta Mariupolista, jossa eletään tavallista ja onnellista elämää.

Pikaruokaravintola ja kaunis elämä

Mariupol oli Venäjän brutaalin hyökkäyksen ytimessä kuukausien ajan sodan alettua. Kaupunki on ollut Venäjän miehittämä toukokuusta 2022 alkaen.

YK:n mukaan 90 prosenttia asuinrakennuksista tuhoutuivat tai vaurioituivat Venäjän moukaroidessa kaupunkia. Presidentti Volodymyr Zelenskyin mukaan noin 350 000 ukrainalaista joutui pakenemaan kaupungista ja 20 000 siviiliä sai surmansa.

Venäjälle Mariupolin jälleenrakentaminen on strategisesti tärkeä projekti. Presidentti Vladimir Putin muun muassa vieraili kaupungissa maaliskuussa 2023 ja keskusteli paikallisten viranomaisten kanssa siitä, miten kaupunki saadaan uuteen kukoistukseen.

Viime aikoina levinneillä videoilla esitelläänkin uusittuja asuinalueita rauhallisina ja idyllisinä ympäristöinä. Yhdellä videolla esitellään uutta pikaruokaravintolaa, toisella rakennustöitä ja kolmannella satamakaupungin ”kaunista elämää”, CNN kuvailee analysoimiaan propagandavideoita.

"Tämä on Mariupol, venäläiskaupunkimme"

Vaikuttajaopiston perustaja on Venäjän tukeman Donetskin separatistipuolueen johtaja Denis Pushilin.

Pushilinin tehtävänä on uudistaa ja venäläistää koko Donbasin alue. Rahoitus tulee tiettävästi Kremliltä.

Somevaikuttaminen on koettu tehokkaaksi keinoksi. Syyskuussa 2024 avattiinkin Mariupoliin ensimmäinen ”vaikuttajaopisto” (blogger school). Samankaltaisia opistoja oli aiemmin jo Donetskissa, Luhanskissa ja Melitopolissa.

Opiston taustalla on Donbass Media Centre ”DMS”, joka tarjoaa ilmaiseksi kahden viikon kursseja somevaikuttajille ja sellaisiksi haluaville. Kurssilla opetellaan CNN:n mukaan muun muassa kuvaamista ja editointia. Lisäksi kursseilla opetellaan, kuinka saavuttaa mahdollisimman paljon suosiota ja ansaita rahaa sosiaalisessa mediassa.

Yksi opettajista on venäjämielinen somevaikuttaja Pavel Karbovski.

– Tiedän, kuinka saada katsojia ja tuottaa sisältöä, joten minua pyydettiin opettamaan 16-22-vuotiaita nuoria, Karbovski kertoo CNN:lle.

Yhdellä omista videoistaan Karbovski ylistää Mariupolin nopeaa jälleenrakentamista.

– He rakentavat, eivät tuhoa… tämä on Mariupol, meidän venäläiskaupunkimme!

Lue lisää: Ihmisoikeusjärjestö Amnestyn mukaan Mariupolin teatterin isku on ilmiselvä sotarikos

”Katsokaa kuinka kaunista”

Useiden Karbovskin kaltaisten alueellisten vaikuttajien avulla katselukertoja voi tulla nopeasti satoja tuhansia pelkästään Tiktokissa. CNN:n haastatteleman asiantuntijan mukaan pääkohdeyleisö on paikalliset ukrainalaiset, jotka ovat jääneet valloitettuihin kaupunkeihin asumaan.

Yksi suosituimmista Mariupolia positiivisessa valossa esittelevistä vaikuttajista on 21-vuotias ”DMS-tutkinnon” suorittanut Elisaveta Tshervjakova.

– Kun kuulin ihmisten sanovan, että Mariupol on huono kaupunki, ja että siitä ei ole mitään jäljellä, halusin näyttää kaupungin olevan elossa. Siksi aloin näyttää, mitä täällä todella tapahtuu, hän kertoo CNN:lle.

Todellisuudessa Mariupol on lähes kokonaan edelleen tuhottuna. Tämä selviää muun muassa joulukuussa 2024 otetuista satelliittikuvista.

Tshervjakovan mukaan kaupungin elpymisestä on tulossa trendi. Tätä mieltä on myös toinen vaikuttaja, ”Masha from Mariupol”.

– Katsokaa kuinka kaunista, hän kuvailee auringonlaskun aikaan kuvatussa videossa, jossa esitellään hiljattain rakennettuja kerrostaloja.

– Nämä asunnot ovat täynnä onnellisia ihmisiä… Upea alue perhe-elämälle.

Mariupolin uskotaan olevan tuhotuimpia kaupunkeja Venäjän hyökkäyssodan alkamisen jälkeen.