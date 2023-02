Suomi luovuttaa Ukrainalle kolme Leopard 2 -raivausvaunua: "Etulinjan vehkeitä – varma taistelukentän työjuhta"

– Raivaamispanssarivaunut on rakennettu Leopard 2A4 -panssarivaunun alustalle, ja ne on tarkoitettu miinojen ja räjähtämättömien ampumatarvikkeiden raivaamiseen, Savola toteaa.

– Se on varma taistelukentän työjuhta. Etulinjan vehkeitä. Näillä aurataan ura sille, että varsinaiset taistelupanssarivaunut pääsevät rintamalle.

Raivausvaunuilla voidaan raivata tietä muille joukoille. Aseistuksena on konekivääri, mutta ei tankkien perinteistä pääasetta tykkiä.

Suomella on raivauspanssarivaunuja yhteensä kuusi kappaletta, Savola sanoo. Näistä kolme luovutetaan Ukrainaan.

Suomi on Savolan mukaan keskustellut "erityisesti Saksan teollisuuden kanssa" raivausvaunujen suorituskyvyn korjaamisesta. Korvaavat hankinnat on jo mietitty, Savola sanoo.

"Kasataan pataljoonia"

Tiedotustilaisuudessa Savolalta kysyttiin, miksi Suomi ei lähetä Ukrainan avuksi varsinaisia taistelupanssarivaunuja. Puolustusministerin mukaan asiasta on keskusteltu sekä Ukrainan että yhteistyökumppaneiden kanssa.

– Tämä on kokonaisuus. Kasataan pataljoonia. Tarvitaan erityyppistä kalustoa. Tämä on se suorituskyky, joka Suomelle on annettavana.