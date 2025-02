Taudit jylläävät: Yksi torjuntakeino tepsii influenssaan, mutta ei norovirukseen

Tautien, kuten influenssan. tarttumista välttääkseen kannattaa pitää hyvää huolta käsihygieniasta. Norovirukseen käsidesi ei kuitenkaan tepsi.

Influenssakausi jyllää parhaillaan koko maassa.

– Jos me katsomme influenssan kaltaisen taudin vuoksi tehtyjä terveyskeskuskäyntejä ja yhteydenottoja terveydenhuoltoon, siinä on kahden viimeisen viikon aikana tapahtunut merkittävää nousua ja lisääntymistä, kuten myös näissä tartuntatautirekisterien raportoiduissa influenssatartunnoissa, THL:n johtava asiantuntija Niina Ikonen kertoo Huomenta Suomessa.

Ikonen huomauttaa, että influenssan oireet vaihtelevat ihmisestä toiseen.

– Osalla taudin oireet voivat olla hyvinkin lievät, joillakin se taudinkuva voi olla jopa oireeton. Mutta sitten pienellä osalla, kuten esimerkiksi vanhemmalla väestöllä, pienillä lapsilla tai henkilöillä, joilla on perussairauksia, niin on mahdollista, että muodostuu tämmöinen vakavampi taudinkuva, joka vaatii jopa sairaalahoitoa.

Käsidesi ei poista norovirusta

Influenssan lisäksi myös norovirusta on liikkeellä. Toimivatko tauteihin samat torjuntakeinot?

– Kyllä näin on, että molempiin on samat torjuntatoimet. Ainut ero siinä on, että norovirus säilyy hyvin pinnoilla, ja se on niin sanotusti vaipaton virus, eli siihen ei normaalit käsidesit tepsi. Mutta yleinen hyvä käsienpesu saippualla ja kuivaus kyllä auttaa molempiin, Ikonen vinkkaa.

Alkoholipitoinen käsidesi ei Ikosen mukaan toimi norovirukseen, sillä viruksen pinnalla ei ole rasvavaippaa. Influenssavirukseen käsidesi sen sijaan tehoaa.

Millaisia jälkitauteja influenssa aiheuttaa? Mistä influenssakauden voimakkuuden vaihtelut vuosittain johtuvat? Katso koko haastattelu yllä olevalta videolta!