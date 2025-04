Sarjamurhaaja Aino Nykopp haluaa vapaaksi – myrkkyhoitaja ei halunnut näyttää kasvojaan kameralle

Myrkkyhoitajana tunnettu Aino Nykopp, nykyiseltä nimeltään Ann Maria Gyllgren, hakee pääsyä ehdonalaiseen vapauteen.

Helsingin hovioikeus käsittelee tänään sarjamurhista tuomitun myrkkyhoitaja Aino Nykoppin, nykyiseltä nimeltään Ann Maria Gyllgrenin, vaatimusta päästä vapaaksi vankeudesta.

Myrkkyhoitaja osallistuu käsittelyyn videoyhteydellä avovankilasta yhdessä asianajajansa Matti Alasentien kanssa. Nainen istui selin kameraan päin ja hän oli vetänyt hupun päänsä ylle, joten median edustajat eivät päässeet näkemään naisen kasvoja.

Gyllgren vaatii hovioikeutta vapauttamaan hänet vankeudesta niin pian kuin mahdollista.

Nykyään 74-vuotias nainen on istunut elinkautista vankeusrangaistustaan yli 16 vuotta. Nykopp murhasi aikanaan viisi vanhusta ja yritti murhata viisi muuta kotihoidossa ja laitoksissa vuosina 2004–2009. Tekotapa oli kaikissa sama. Hoitaja oli antanut vanhuksille suuria määriä keskushermostoon vaikuttavia lääkkeitä.

Naiselle tehdyn mielentilatutkimuksen mukaan Nykopp oli teot tehdessään syyntakeinen, vaikka tekojen taustalla oli ainakin persoonallisuushäiriö.

Hovioikeus käsittelee Gyllgrenin anomuksen suljetuin ovin.

Gyllgren on anonut vapautumistaan tätä ennen jo kaksi kertaa, mutta kummallakin kerralla Helsingin hovioikeus on hylännyt hänen anomuksensa. Viime vuodet hän on ollut sijoitettuna avovankilaan.

Hovioikeus antaa ratkaisunsa kuukauden kuluessa.

