Persoonallisuustesteistä saatuihin nimikkeisiin ei pidä ripustautua, sanoo psykologian professori.
Introvertti, ekstrovertti vai jotain siltä väliltä? ENFP vai INTJ?
Netti on täynnä persoonallisuustestejä, joilla ihmiset pyrkivät saamaan vastauksia itsestään. Mutta miksi itsensä tunteminen ja oman lokeron löytäminen on niin tärkeää monelle? Aiheesta keskusteltiin Tiedekulma-tapahtumassa.
Syy löytyy evoluutiosta ja ihmisten tarpeesta löytää ryhmäidentiteetti, arvioi akatemiatutkija Aino Saarinen Helsingin yliopistosta.
Ihminen on myös aina kiinnostunut itsestään, toteaa puolestaan psykologian professori Markus Jokela Helsingin yliopistosta.
Lue myös: Pätkiikö muisti? Tutkimus yhdisti huonon muistin tiettyyn persoonallisuuden piirteeseen
"Saamme itsestämme tietoa"
Ihmiset yrittävät saada itsestään jatkuvasti eri tavoin tietoa. Työkavereilta yritetään kalastella tietoja omasta onnistumisesta, samaan aikaan ystävien näkemisen jälkeen mietitään, mitä kaikkea tuli sanottua.
– Persoonallisuustestit palvelevat tätä tarkoitusta. Saamme itsestämme tietoa, ja se on aina jotenkin sydäntä hivelevää ja kiinnostavaa, Jokela kuvailee.
Persoonallisuus on myös tunteita herättävä asia ja liittyy vahvasti kieleemme, arvioi Saarinen.
– Monet haukkumasanat ovat persoonaan liittyviä, esimerkiksi psykopaatti.
Lue myös: Vain boomer soittaisi ilmoittamatta – testaa, mitä nämä 11 kysymystä paljastavat sinusta
Itsensä lokeroimisesta voi kuitenkin olla haittaa. Esimerkiksi persoonallisuustesteistä saatuihin nimikkeisiin ei pidä ripustautua, sanoo Jokela.
Useat netistä löytyvät testit eivät myöskään ole luotettavia. Tällöin ihminen voi saada väärän kuvan itsestään.
Saarisen mukaan tulos voi päätyä jopa ohjaamaan esimerkiksi työelämää, jos itselleen sopiva työtehtäviä miettii persoonallisuustestin tuloksen kautta.
Katso keskustelu aiheesta yllä olevalta videolta!
Koko Tiedekulmassa järjestetty persoonallisuuskeskustelu on katsottavissa MTV Katsomossa. Tapahtuma on järjestetty yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa.