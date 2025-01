Työministeri Satonen matkustaa Filippiineille ja Vietnamiin houkuttelemaan Suomeen hoitajia

Työministeri Arto Satonen (kok.) sanoo, että Suomen täytyy houkutella hoitajia ulkomailta, vaikka hoitoalalla on huolta rekrytoitavien puutteellisesta kielitaidosta. Satosen mukaan tulijoiden kielitaitoa on kehitettävä ja asia on ratkaistava.

– Mutta ei se vaihtoehto ole, että todetaan, että ei oteta ulkomaalaisia. Koska silloin meillä on liian vähän tekijöitä, Satonen sanoi tiedotustilaisuudessa torstaina.

Satonen kommentoi näin hoitajaliitto Superin tuoretta jäsenkyselyä, jonka mukaan vieraskielisten hoitajien heikko kielitaito aiheuttaa vaaratilanteita ja potilasvahinkoja.

Puutteellinen kielitaito korostui vastaajien mukaan juuri ulkomailta aktiivisesti rekrytoiduilla työntekijöillä.

Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan nimikesuojattujen ammattien kielitaitovaatimukset ovat korkeat jo nyt. Esimerkiksi hoiva-avustajia tämä ei koske.

Matka Filippiineille ja Vietnamiin

Tilaisuuden aiheena oli Satosen lauantaina alkava matka Filippiineille ja Vietnamiin. Tarkoituksena on edistää kansainvälistä rekrytointia näistä maista.

Matkalle osallistuu edustajia esimerkiksi Maahanmuuttovirastosta, Helsingin ja Tampereen kaupungeista, yrityksistä ja työnantajaliitoista.

Käytännössä rekrytointia voidaan edistää esimerkiksi maiden välisellä sopimuksella. Tarkoituksena on myös saada tietoa maiden järjestelmistä ja työntekijöiden tarjonnasta.

Helsinki kilpailee Vancouverin kanssa

Matkalle lähtevä Helsingin pormestari Juhana Vartiainen (kok.) korosti tilaisuudessa, että työntekijöistä kilpaillaan paitsi maiden myös kaupunkien kesken.

– Helsinki kilpailee Vancouverin, Quebecin, Rotterdamin ja Kööpenhaminan kanssa. Kaikki haluavat näitä liikkuvaisia nuoria ikäluokkia.

Vartiaisen mukaan Helsingin ongelmana on työntekijöiden eläköityminen esimerkiksi terveydenhuollosta tulevina vuosina.

Helsinkiin on viime vuosina rekrytoitu jo Filippiinien kansalaisia, mutta he ovat tulleet Suomeen muiden maiden kautta.

Suora rekrytoiminen vaatisi Filippiinien normien mukaisesti sitä, että ammattinimikkeet vastaisivat maissa paremmin toisiaan. Vartiainen toivoo tästä keskustelua matkalla.

Lue myös: