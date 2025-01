Posion vanhuksille kova korotus vuokraan – kunta ja hyvinvointialue täysin eri mieltä syypäästä

Vanhusten asuntoihin kohdistuvat rajut vuokrankorotukset ovat toteutumassa Posiolla.

Posiolla sijaitsevan ikäihmisten palvelutalo Valkaman 15 prosentin vuokrankorotus näyttää toteutuvan.

Kunnalla ja hyvinvointialueella on kuitenkin täysin eri tulkinta, miksi asukkaat joutuvat näin rajun kertakorotuksen armoille.

Vuokrat ovat nousemassa maaliskuun alussa, mutta todellinen korotustarve olisi hyvinvointialueen mukaan peräti kaksinkertainen.



– Meidän toimitilahallinnon laskelmien mukaan kohteen vuokria pitäisi korottaa 29 prosenttia, jotta ne vastasivat nykytilannetta, Lapin hyvinvointialueen hallintojohtaja Harri Tiuraniemi kertoo.



Hyvinvointialueen näkemyksen mukaan korotustarve on revennyt näin suureksi, koska Posion kunta ei ole ennen soteuudistusta korottanut vuokria riittävästi.

– Meille syntyy tappiota uudella 15 prosentin vuokrankorotuksellakin, Tiuraniemi ilmoittaa.

Hyvinvointialue kertoo, että se maksaa Valkaman asunnoista kunnalle 17,95 euroa neliöltä. Uusi 15 prosentin korotus on laskettu 16,87 euron neliöhinnalle.

– Posion kunnan pitäisi laskea hintaa, jotta tämä tasoittuisi, hallintojohtaja pohjustaa tulevia neuvotteluja.

"Korotukset unohtuneet"

Posion kunnassa hyvinvointialueen näkemyksiä ei niellä. Ennen soteaikaa kunnan hyvinvointilautakunta on korottanut vuokria 3,7 prosenttia heinäkuun alusta 2022 alkaen. Korotus on tuolloin perustunut vuoden 2021 tilinpäätöksen kustannustasoon.



– Kyllä siellä hyvinvointialueella on jäänyt korotukset tekemättä, eli vuoden 2022 tilipäätöksen hintataso olisi pitänyt huomioida vuokrissa 1.7.2023 alkaen, Posion kunnan tekninen johtaja Taneli Mertaniemi huomauttaa.

Mertaniemi sanoo ymmärtävänsä, miksi näin on käynyt.

– Kyseessä on ollut iso muutos ja hyvinvointialueella on rajalliset resurssit miettiä korotuksia. Siinä mielessä huonoon aikaan sattui se vuoden 2022 inflaatiopiikki.

– Vuoden 2021 lopulta alkaen inflaatio on nostanut energian ja palveluiden hintoja sekä korkotaso on noussut. Nämä seikat tulisi huomioida myös näiden Ara-kohteiden vuokrien määrityksessä, Mertaniemi muistuttaa.

Vuokrauksesta eri näkemys

Nyt palvelutalo Valkaman tulevaisuus on pattitilanteessa. Hyvinvointialue aikoo luopua ainakin osittain kohteen vuokrauksesta. Näkemyseroista neuvotellaan tammikuun lopulla.



Valkamassa on 40 asuntoa, joista kunnan näkemyksen mukaan 14 kuuluu ryhmäkoti Suvantoon ja loput 26 asuntoa ovat sellaisia, joihin kotipalvelu tai kotisairaanhoito on tuottanut asukkaille tarvittaessa palvelut.



– Hyvinvointialue ei ole näitä 26 asuntoa luokitellut yhteisölliseksi palveluasumiseksi, vaikka asunnot sopisivat hyvinkin siihen palveluasumisen muotoon. Tämä on ensisijainen asia mistä kunta haluaa aloittaa neuvottelut. Tällä asialla on myös sitten vaikutusta Valkaman vuokrasopimuksen vuokrahinnan määrityksessä, Mertaniemi tiivistää.



Lapin hyvinvointialueen ikääntyneiden palvelujen johtaja Annukka Marjala kertoo MTV uutisille, että soteuudistuksen yhteydessä Lapissakin hyvinvointialueen vastuulle siirtyi erittäin mittava määrä kiinteistöjä. Niiden luonnetta ja toimintaa arvioidaan nyt uudelleen monissa kunnissa.

– Perusperiaate on, että hyvinvointialue tuottaa palvelut ja joku muu asunnot. Asukkaat maksavat vuokraa kiinteistön omistajalle, Marjala muotoilee.