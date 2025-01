Joka kolmas sote-ammattilainen kokee työkykynsä alentuneen – ilmiöön kytkeytyy hälyttävä piirre

Noin joka kolmas sote-ammattilainen kokee työkykynsä alentuneen. Asia selviää Työterveyslaitoksen tutkimuksesta. Yllättävää asiantuntijan mielestä on se, että se on yhtä yleistä kaikissa ikäryhmissä.

– On yllättävä tulos, että jo nuorissa alentunut työkyky on näin yleistä, sanoo tutkimusprofessori Jaana Laitinen.

Mistä tämä tilanne johtuu?

– Yksi tekijä on se, että työssä on monia samanaikaisia kuormitustyöntekijöitä, työ on vaativaa ja riittävätkö nuorilla ammattitaitoa vielä kaikkiin vaatimuksiin. Toinen tekijä on vuorotyö: siihen liittyy hankaluus noudattaa säännöllistä liikuntaa, nukkua riittävästi, syödä järkevästi. Elintapatekijät vaikuttavat työkykyyn.

Palautuminen ja työkyvyn ylläpitämisen taidot osaksi koulutusta

Laitinen kertoo, että hoitotyöhön kuuluu vuorotyö ja tämä pitäisi huomioida huomattavasti paremmin jo ammatillisessa koulutuksessa.

– Itsestä huolehtimisen taidot vaativissa töissä ja työajoissa ovat osa ammattitaitoa. Eli palautuminen ja työkyvyn ylläpitämisen taidot osaksi koulutusta. Ja se esimerkiksi miten käsitellään tunteita, joita väistämättä työarjessa syntyy.

– On myös huomioitava, että nuoret kohtaavat enemmän väkivaltatilanteita työssään kuin iäkkäämmät työntekijät. Tällaiseen kohtaamiseen ja ennaltaehkäisemiseen tarvitaan myös enemmän koulutusta.

Ja alentunut työkyky näkyy lyhyempinä työurina?

– Kyllä. Se ennustaa sairauspoissaoloja ja työkyvyttömyyttä. Siksi tämä on tärkeä mittari.

