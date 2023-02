Ministeri Kiuru: "Tukityöt siirrettävä pois sote-ammattilaisilta" – ministeriö ratkoisi hoitajapulaa lisäämällä koulutusmääriä ja rekrytoimalla ulkomailta

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi keskiviikkona näkemyksiä sote-alan työntekijäpulan helpottamiseksi. Raportin linjauksista osaa on alettu toteuttaa ja muita on tarkoitus toteuttaa lähivuosina. Ensi vaalikauden loppuun ulottuva tiekartta tarkoittaa, että osa päätöksistä riippuu seuraavan hallituksen tahdosta.

Viranomaisille uusi ohjeistus

Toimenpiteitä on työstetty työryhmässä, johon kuuluivat ministeriön ohella keskeiset työmarkkinajärjestöt. Mielekkään työnjaon tärkeyttä korostivat myös useiden järjestöjen edustajat.

– Sotealalta on karsittu pois lääkärien ja hoitajien työtä tukevaa henkilökuntaa. Se on ollut väärä valinta ja johtanut paitsi lääkärien ja hoitajien kuormittumiseen myös siihen, että he käyttävät paljon aika muuhun kuin varsinaiseen potilastyöhön, sanoi ammattiliitto Jytyn puheenjohtaja Jonna Voima.