Neljä puoluejohtajaa kertoi ratkaisunsa hoitajapulaan, mutta palkkoihin he eivät sotkeentuisi – kolmikon ehdotus ei kelvannut Riikka Purralle: "Pelkkä laastari"

Vihreiden Iiris Suomela muotoili ainoana varovasti, että rahoitusta on mahdollisesti järjestettävä sitten, jos ja kun mahdollisista palkankorotuksista on päästy sopuun kuntatyönantajien ja palkansaajajärjestöjen välillä.

– On panostettava hoitoalan ongelmaan ratkaisuun. Meidän on hoidettava sitten ratkaisu sellaiselle mallille, jolla on mahdollista puuttua palkkoihin. Hoitajapulaa ei lisäksi ratkaista nopeasti ilman työperäistä maahanmuuttoa. Ikäluokkien koko on Suomessa sellainen, Suomela pohti.