Satakunnan hyvinvointialue rekrytoi hoitajia Sambiasta – mutta miksi juuri sieltä?

Miksi juuri Sambia?

– Sambian näkemyksen mukaan on parempi, että he lähtevät työskentelemään ulkomaille valmistuttuaan kuin että jäisivät maahan työttöminä.

Sambialaishoitajat aloittavat hoitaja-avustajina

Sambiassa opiskellaan jo suomea

– On totta, että suomen kielen osaamisen taito on ihan keskeinen, jos hoiva-alalla ja erityisesti ikäihmisten parissa toimii. Kajaanin ammattikorkeakoulun avustuksella (valikoidut) sambialaishoitajat opiskelevat jo suomea paikallisessa yliopistossa. He saavuttavat siellä kehittyvän peruskielitaidon tason ja se on ehto sille, että he voivat tulla Suomeen ja aloittaa meillä opinnot. Arjessa työpaikoilla ja koulutuksessa kielitaito sitten kehittyy.