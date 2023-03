Suomen hoitajapulaa yritetään taklata maahanmuutolla – kaksi tekijää houkuttivat Darlenen Hong Kongista Suomeen

Ilmainen koulutus ja oppisopimus houkutteli Darlenen Suomeen

VTV: Ulkomaisten rekrytoinnissa epäeettisiä piirteitä

Valtiontalouden tarkastusvirasto on arvioinut, että ulkomaisten sairaanhoitajien rekrytointi sisältää epäeettisiä piirteitä. Yksi esille nouseva ongelma on muun muassa se, että työhön ulkomailta rekrytoitu ei pääse tekemään koulutustasoaan vastaavaa työtä.

– Me rekrytoimme lähtökohtaisesti sellaisia henkilöitä, jotka tulevat hoiva-alan taustasta. Koulutamme heidät hoiva-avustajiksi, jonka jälkeen he opiskelevat lähihoitajiksi. Pieni osa on myös alun perin sairaanhoitajia. Mutta tätä kautta me varmistamme sen, että koulutamme ihmisiä niihin tehtäviin, mihin he itse haluavat ja tietävät, mihin he tulevat, kertoo Tulokas.