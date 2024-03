Suora lähetys kello 11: SAK kertoo poliittisista lakoista

SAK:n hallitus on kokoontunut aamulla ylimääräiseen kokoukseen. Kello 11 SAK pitää tiedotustilaisuuden, jonka aiheeksi on ilmoitettu poliittiset lakot ja muu ajankohtainen työmarkkinatilanne.



SAK:lta on odotettu päätöksiä mahdollisista uusista poliittisista lakoista. Meneillään olevan lakkokierroksen on ilmoitettu kestävän kuluvan viikon loppuun asti.