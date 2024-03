Tuukka, 17, loistaa legendaarinen logo rintapielessään – suomalainen superlahjakkuus lausuu rohkeasti ääneen huiman tavoitteensa

Pääkuvan videolla Tuukka Taponen linjaa huiman päätavoitteen uralleen.

Vasta viime vuonna F4-autoista formulauransa aloittanut Tuukka Taponen, 17, yllätti alkuvuodesta monet, myös itsensä, viemällä Lähi-idän Formula Regional -talvisarjan mestaruuden heti ensi yrittämällä nimiinsä.

Formula Regionalissa kilpaillaan keskenään identtisillä F3-autoilla.

Taposen verkkosivuille talvisarjan tavoitteiksi oli kirjattu sijoittuminen kolmen parhaan joukkoon ja tulokkaiden mestaruus. Näistä jälkimmäinen varmistui jo toiseksi viimeisenä kilpailuviikonloppuna Abu Dhabissa, ja uran ensimmäinen formulasarjan mestaruus sai sinettinsä helmikuun puolivälin jälkeen Dubaissa.

Viidestä viikonlopusta ja kaikkiaan 15 kilpailulähdöstä koostunut sarja tuotti Taposelle 255 pistettä. Hän jäi kärkiviisikon ulkopuolelle vain kahdessa lähdössä ja oli silloinkin kuudes ja seitsemäs. Ero sarjassa toiseksi sijoittuneeseen, kaksi vuotta vanhempaan englantilaiseen Taylor Barnardiin oli 79 pistettä. Barnard ajaa tänä vuonna F2:ssa.

Vuosi sitten Taposen ikätoveri Andrea Kimi Antonelli voitti Regional-talvisarjan 192 pisteellä – siis 63 pistettä Taposta pienemmällä saaliilla. Italialaislahjakkuus on mittatikku kovimmasta päästä. Antonelli ajaa Barnardin tavoin tällä kaudella F2:ssa, ja alkuvuodesta häntä on oltu jo viemässä ensi kaudeksi Mercedeksen F1-tiimiin Ferrarille siirtyvän seitsenkertaisen maailmanmestarin Lewis Hamiltonin paikalle.

Tärkeimmät mittatikut, Taposen viime vuoden kovimmat F4-kilpakumppanit hävisivät hänelle täysin pystyyn.

– Talvisarja on aina talvisarja. Se on harjoitusta kesäsarjaan. Lähtökohtainen tavoite meille oli se, että haetaan kokemusta ja ymmärrystä autoon ja tiimiin. Sanotaanko näin, että se meni aika lailla yli odotusten, ja tuosta on aika vaikea parantaa, Taponen kertoo MTV Urheilulle.

Omatkin odotukset ylittänyt menestys ei Taposen mukaan kuitenkaan aiheuta paineita kesällä ajettavaan Euroopan-sarjaan.

– Pidän odotukset samoina kesäkauteen, eli sijoitus kärkikolmikossa on se vähimmäistavoite, mihin tähdätään, ja mestaruudesta lähdetään taistelemaan. Uskon, että siihen on hyvät mahdollisuudet. Kesäsarjan piti olla se, mikä on vahvempi tälle tiimille, mutta näytti talvisarja menevän niin hyvin, että en tiedä, miksi se menisi huonosti sitten kesälläkään.

Taposen edustaman ranskalaisen R-ace GP -tallin kuljettajat olivat viime kesänä Euroopan-sarjassa sijoilla kaksi ja kolme – heti Antonellin jälkeen.

Ferrari-akatemian opeilla

Helmi-maaliskuun vaihteessa Suomessa piipahtaneen Taposen työ kohti kesää on täydessä vauhdissa. Hän on toista vuottaan mukana Ferrarin kuljettaja-akatemiassa, ja sunnuntaina oli edessä paluu Maranelloon.

– Olihan se (valinta akatemiaan vuonna 2022) tosi iso apu mun uralle. He pystyvät auttamaan tosi laajasti eri alueilla. Heillä on ollut tosi monta hyvää kuljettajaa viime vuosina, ja he tietävät tasan tarkkaan, mitä täytyy tehdä, että on parhaassa mahdollisessa iskussa, kun aloitetaan kausi.

– Arkipäivät menevät periaatteessa työstä. Meille järjestetään erilaisia aktiviteettejä: kuntosalia, mentaaliharjoituksia, italian kielen oppitunteja, ruuanlaiton harjoittelua, crossfitiä ja uintia – tosi monipuolista. Se on juuri sitä, mitä tarvitaan tulevaisuudessa.

Kun yllä oleviin vaatteisiin on kirjottu Maranellon legendaarinen korskuva ori, nuorella kuljettajalla saattaa herkästi lähteä laukalle.

Taposen kohdalla tästä ei ole ollut pelkoa, mistä on kiittäminen paitsi hyvin kasvatettua ja ikäisekseen kypsää nuortamiestä myös hänen taustaryhmäänsä. Taponen on tehnyt jo pidempään yhteistyötä nykyään managerinaan toimivan, vuosien ja vuosikymmenten aikana kannukset maailman kartingvarikoilla hankkineen Jussi Kohtalan kanssa. Mentorina toimii omalla urallaan GP3-luokkaan, nykyiseen F3-luokkaan asti noussut Aaro Vainio.

– Meidän tyyli on ottaa rauhallisesti ja fiksusti. En rupea pomppimaan, vaikka moni mietti, että esimerkiksi tämä Andrea Kimi Antonelli nyt hyppäsi F2:een. Moni luulee, että se olisi yhtä helppoa, mitä nopeammin mennään eteenpäin ja mitä lähempänä ollaan F1:tä. Se ei ole yhtä helppoa, ja sitä pitää rakentaa vuosi vuodelta.

Vauhtisokeuteen on varsinkin viime vuosina houkutellut se, että F1-kuljettajien keski-ikä on laskenut vuosikymmenten saatossa huomattavasti, ja pelkästään viimeisen kymmenen vuoden aikana kuninkuusluokassa on nähty esimerkiksi kymmenkunta alle 21-vuotiasta kuljettajaa.

Oikotietä onneen ei kuitenkaan ole, ja jokaista ykkösiin noussutta nuorta kohti löytyy valtava määrä niitä, joiden tie nousi jossain kohtaa pystyyn.

– Kyllä se on meidän tyyli enemmän mennä rauhassa ja tehdä tulosta sinä vuonna, kun ajetaan sitä jotain luokkaa. Tänäkin vuonna koetetaan tehdä tulos ja sitten mennä steppi eteenpäin taas.

Askel askeleelta kohti unelmaa

Tulevien vuosien tavoitteet on Taposen verkkosivuilla kirjattu seuraavasti: F3-sarjan menestys 2025–2026, F2-sarjan menestys 2027–2028. F1-sarjaan vuonna 2029.

Harkittuja ja rauhallisia askeleita, joissa on uskallettu pysyä aina siitä asti, kun Taponen voitti vuonna 2021 vain 15-vuotiaana ja historian ensimmäisenä suomalaiskuljettajana kartingin maailmanmestaruuden. Viimeistään tuolloin Taposeenkin alettiin tämän tästä yhdistää sana superlahjakkuus.

– En mieti sitä kauheasti. Se ei tuo mulle paineita vaan antaa enemmänkin ehkä lisäbuustia, että moni uskoo muhun. Siitä saa jopa itseluottamusta, että okei, tyypit uskovat ja moni suomalainen uskoo muhun. Se antaa hyvää fiilistä ja tsemppiä.

Uran päätähtäin siintää vasta ensi vuosikymmynellä.

– Se on olla seuraava suomalainen F1-maailmanmestari.

– Mutta jos mennään vuosi vuodelta, että mikä meidän tavoitteemme on, niin se on taistella aina mestaruudesta. F2:ssa se mestaruus olisi tosi tärkeä päästäkseen F1:een, ja välttämättä sekään ei aina riitä. Täytyy olla tosi hyvä ajoitus, ja ovien täytyy olla aina auki moneen eri paikkaan. Jos tulee kysyntää, pitää olla tarpeeksi hyvä, ja vauhtihan sen ratkaisee loppupeleissä.