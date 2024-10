Tommi Hallman, 24, löi kaiken likoon ja lähti Yhdysvaltoihin – entinen ura päättyi karmeaan tälliin: "Luulin, että tie menee suoraan"

Jokamiehenluokasta autourheilu-uransa aloittanut 24-vuotias kuopiolainen ajoi vuodet 2017–2018 vielä rallia, mutta hyppäsi sen jälkeen isänsä jalanjäljille. Jarmo Hallman ajoi vuosituhannen alussa rallicrossia menestyksekkäästi aina EM-tasolla asti.

– Pajarin Samin kanssa oli kovat kilpailut. 2018 ajoimme alle 18-vuotiaiden luokassa Suomen mestaruudesta, ja olimme aika selkeästikin kaksi nopeinta siellä, Tommi Hallman muistelee viimeiseksi jäänyttä rallivuottaan.

Yksi keskeinen syy ralliuran hylkäämiseen oli se, että Hallman ei halunnut ajaa pelkästään kelloa vastaan. Toinen syy liittyi turvallisuuteen.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Meillä oli sellainen hölmö sääntö siihen aikaan, että emme saaneet tehdä nuotitusta ollenkaan. Piti ajaa pimeänä, ja jos sellaisilla vakioautoilla oli yhtään sellaisia paikkoja, ettei nähnyt, mihin tie menee, oli pakko mennä täysillä. Jos nosti kaasun kolmos- tai nelosvaihteella keskellä suoraa ja tie jatkuikin suoraan, tuli niin monta sekuntia turpiin, että oli pakko vain mennä ihan kammoriskillä.

– Toiseksi viimeisessä kisassa sattuikin sitten viimeisellä pätkällä aika paha kaato. Katsoin yhden paikan väärin. Luulin, että tie menee suoraan, mutta siellä olikin ysikymppi-oikea nyppylän takana odottamassa. Se oli viimeinen niitti. Tuntui, ettei siinä ole mitään järkeä, eikä siitä oikein nauttinutkaan, kun joutui ottamaan liian kovia riskejä.

Pari kuukautta myöhemmin, lokakuussa 2018, Hallman kävi isänsä kanssa Saksassa katsomassa paikan päällä rallicrossin MM-kauden toiseksi viimeistä osakilpailua, ja viimeistään siinä kohtaa se oli menoa.

– Pinomäen Jussi oli siihen aikaan pyörittämässä (Marcus) Grönholmin tiimiä, ja silloin vähän jutusteltiin. Jussi pyöritti myös RX Academy -sarjaa Pohjoismaissa, ja lopulta päädyin lähtemään sinne. Sillä tiellä ollaan.

Menestysputki ei tuo paineita

Tie on osoittanut viimeisten viiden vuoden ajan jyrkästi yläviistoon. Hallmanilla on yhä menossa vuonna 2019 alkanut palkintokorokeputki, joka käsittää tällä hetkellä 21 kilpailua eri maissa ja sarjoissa.

Viimeisistä kymmenestä kilpailustaan Hallman on voittanut yhdeksän, ja näistä voitoista kaksi tuli viime kesänä uran kahdessa ensimmäisessä MM-sarjan osakilpailussa RX2e-luokassa.

Heinäkuinen ykkössija Lydden Hillin radalla Englannissa teki Hallmanista historian ensimmäisen suomalaisen rallicross-kuljettajan, joka on voittanut MM-debyyttinsä. Kuukautta myöhemmin Hallman oli ykkönen samaisella Esteringin radalla, jossa rallicross-kärpänen oli puraissut lopullisesti lokakuussa 2018. RX2e-luokan lähtöviivalla oli Saksassa myös MM-sarjan pääluokassa tänäkin vuonna ajava Niclas Grönholm.

– Onhan tässä aika hyvä putki, mutta ei se oikeastaan paineita tuo, vaan se on enemmänkin voimavara. Tiedän, mihin pystyn, ja on hyvä luotto siihen, että sen puolesta ei varmasti tule olemaan ongelmaa. Se tuo vain lisää itseluottamusta.

"Nyt näitä liikkeitä pitää tehdä"

Tällaisella taustalla voisi kuvitella, että kuljettaja saisi täysin itse valita, mihin suuntaan lähtee uraansa jatkamaan. Siksi onkin mielenkiintoista, että Hallman ajaa MM-sarjan sijaan nyt Yhdysvalloissa.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Neuvotteluita MM-sarjan suuntaankin käytiin, mutta keväällä syntyi päätös suunnata muualle.

– Pitkään puntaroitiin eri vaihtoehtojen välillä, mutta itselläni oli lopulta aika selkeä näkemys siitä, että Amerikka on se paikka, missä pitää olla. Urheilubisnes on siellä niin eri tasolla. Rahaa liikkuu ihan eri tavalla, ja koko sarjaa kehitetään isolla rahalla, Hallman taustoitti ratkaisuaan keväällä julkaistussa tiedotteessa.

Päätös vaatii vielä tässä kohtaa isoja rahoja myös Hallmanilta itseltään. Syyskuusta maaliskuuhun ulottuvan, viisi kilpailuviikonloppua ja kaikkiaan kymmenen osakilpailua käsittävän Nitrocross-kauden hintalappu on noin 200 000 euron tuntumassa. MM-sarjan kiertämiseen olisi siihenkin pitänyt kaivaa kuvetta 150 000 euron edestä.

– Kyllä tämä on minun osaltani ehdottomasti isoin kausi tähän mennessä. Puhutaan yli kaksinkertaisesta budjetista, mitä on ollut minään vuotena tähän mennessä. Se on tosi iso satsaus. Ajat ovat haastavat, kun maailmantilanne on mitä on.

– Täytin juuri 24 vuotta. Kyllä se nyt on se aika, kun näitä liikkeitä pitää tehdä, jos niitä joskus meinaa tehdä. Koko ajan tulee nuorempia ja nuorempia kuskeja. Ulkomailla saattaa olla 16–17-vuotiaitakin kilpailemassa jopa samoissa luokissa.

Suuri osa budjetista on peräisin yhteistyökumppaneilta, mutta kuusinumeroinen summa edellyttää myös henkilökohtaista panosta. Hallman käy ajamisen ohessa yhä päivätöissä ja asuu lapsuudenkodissaan.

– Kyllä tähän kaikki menee, mitä vain mistään saa.

Suomalaisporukalla Atlantin yli

Hallman kilpailee Yhdysvalloissa turkulaisen SET Promotionin ja yhdysvaltalaisen Loenbro Motorsportsin yhteisprojektissa, SET-Loenbro-nimisessä tiimissä.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Meillä on oma porukka Kuopiossa rakentanut auton, jolla kilpailen. He lähtevät kisoihin mekaanikoiksi. SET Promotionilta lähtee mekaanikkoja ylläpitämään tallin toista autoa. Suomalaisporukalla kun lähdetään, niin onhan se harvinaista.

– Loenbron puolelta tulee logistinen osuus. Heillä on uudet rekat, joilla autot kulkevat paikasta toiseen osakilpailujen välillä, ja varasto, jossa autot säilytetään. Heiltä tulevat myös kaikki varikkopuitteet kisapaikoille.

Jarmo-isä kiertää kaikki kisat spotterina, joka antaa pojalleen radiopuhelimen välityksellä tietoa muista kuljettajista ja esimerkiksi siitä, missä kohtaa kilpailua kannattaa käydä ajamassa sääntöjen edellyttämä lisälenkki.

– Lisäksi isän veli on päämekaanikkona, ja mukana on myös hänen kaksi kaveriaan. Tämä sama mekaanikkoporukka on kiertänyt mukana vuodesta 2021 lähtien.

Tallipäällikön pestiä hoitaa SET Promotionin yhdessä Kalle-veljensä kanssa vuonna 2003 perustanut Jussi Pinomäki, joka on kotimaisen rallicrossin keskeisimpiä vaikuttajia viimeisten vuosikymmenten ajalta. Pitkän ja monipuolisen lajikokemuksen sekä oman kuljettajauransa kautta Pinomäestä on muodostunut Hallmanille tärkeä taustahahmo.

– Jussilla on sellainen ammattitaito tähän lajiin, ettei varmaan kenelläkään muulla ole vastaavaa. Olen tuntenut Jussin pikkupojasta asti, kun isä kilpaili EM-sarjassa yhden kauden hänen tiimikaverinaan.

– Jussia ja Kallea on tullut seurattua molempia. Olen koettanut ottaa oppia. Kyllä heitä tosi tarkasti kuuntelee, ja arvostan heidän neuvojaan tosi paljon.

Hallman kilpailee Nitrocrossin kakkosluokassa NEXT EVOssa. Tälle kaudelle rakennettu auto pohjautuu aiempaan Supercar Lites -runkoon.

– Se on ensin se vanha auto purettu, ja käytössä on sama putkirunko, mutta tekniikka on muuttunut lähes täysin ja ulkokuori on täysin erinäköinen. Voi sanoa, että melkeinpä uusi auto se on, mutta jotain samaakin on mukana.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Autossa on Ford Mustangin 2,3-litrainen turbomoottori, josta irtoaa tehoa 450 hevosvoimaa. Edellä mainitussa Lites-autossa tehoa oli reilut sata hevosvoimaa vähemmän. Uudessa autossa on lisäksi nappi, josta saa käyttöön sata lisähevosvoimaa, eli hetkellinen maksimiteho on 550 hevosvoimaa.

– Tämä on tehokkain auto, jolla olen päässyt ajamaan kilpaa.

UFC-pomo häärii taustalla

Syyskuun alussa Richmondissa alkanut Nitrocross-kausi on järjestyksessään neljäs. Sarjan perustaja on yhdysvaltalainen supertähti Travis Pastrana.

Pastranan tausta on motocrossissa, mutta hänet tunnetaan paitsi monipuolisena moottoriurheilun osaajana myös huimapäisenä stunt-miehenä. Extreme-urheilun suurtapahtumassa X Gamesissa Pastrana on voittanut kultamitaleita useissa eri lajeissa.

Sarjan promootio-oikeudet siirtyivät viime vuonna vapaaottelun UFC:tä johtavan Dana Whiten omistukseen, ja hänen johdollaan sarjan tunnettuutta pyritään vahvistamaan entisestään.

– Aika alkutekijöissäänhän se vielä on, mutta nyt siellä tehdään oikeasti kovasti töitä, että se saataisiin nostettua oikeasti isoksi jutuksi.

– Yleisömäärät kasvavat koko ajan. Pari kisaa oli viime vuonna loppuunmyyty, ja siellä oli ihan täydet katsomot, kymmeniä tuhansia ihmisiä paikalla.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Sarjaa kehitetään yhdysvaltalaiseen tyyliin show-puoli ja näyttävyys edellä. Kisaformaatit ovat samanlaisia kuin vaikkapa MM-sarjassa, mutta radat tehdään näyttävämmiksi.

– Ne on rakennettu monesti aina sitä yhtä kisaa varten. Sellaisia perinteisiä rallicross-ratoja ei oikeastaan olekaan. Sinne ajetaan paljon soraa ja tehdään isoja hyppyreitä, jotka ovat kuskin näkövinkkelistä aika vaikuttavia.

Kisaviikonloppujen alla on järjestetty jopa erillisiä hyppyharjoituksia. Ja ihan syystä.

– Se saattaa olla niin jyrkkä se ramppi, että vähän kun ajaa liian kovaa, siitä lentää ihan montun pohjalle. Jos ajaa liian hiljaa, putoaa tasaiselle. Ei sellaisia juttuja ole Euroopassa koskaan tarvinnut miettiä.

Nitrocross-kauden avausosakilpailussa Hallmanin luokassa oli mukana yhdeksän kuljettajaa. Hallmanin lisäksi vain yksi heistä, Ruotsin Casper Jansson, on Yhdysvaltain ulkopuolelta.

– Autopaketteja tai rakennussarjoja on myyty ilmeisesti sellainen noin 16–17 kappaletta. Automäärä siis varmaan kasvaa pikkuisen kauden edetessä, kunhan loputkin autot valmistautuvat.

Automäärä on vakuuttava, kun ottaa huomioon, että esimerkiksi MM-sarjan kakkosluokassa on nähty tällä kaudella kaikkiaan kymmenen eri kuljettajaa, joista vain viisi kiertää täyttä sarjaa. Yhtä osakilpailua kohden osallistujia on ollut kuudesta yhdeksään.

"Tavoite on olla maailman ykkösnimi"

Syyskuussa Richmondissa sijat kaksi ja yksi ajanut Hallman on Nitrocross-kauden toiseen kilpailuviikonloppuun lähdettäessä NEXT EVO -luokan kärjessä tasapistein yhdysvaltalaisen Mitchell DeJongin kanssa. Kauteen lähdettäessä tavoitteena oli luokkamestaruus.

Mikään vähempi ei tehtyihin satsauksiin peilaten olisi ollut edes järkevää.

– Jos tässä onnistuisi ajamaan huipputulokset ja saisi hyvät näytöt alle, sitten olisi mahdollisuudet nousta tulevaisuudessa kovimpaan ja tehokkaimpaan luokkaan, toivottavasti jo ensi kaudelle.

Nitrocrossin pääluokassa Group E:ssä ajetaan 1000-hevosvoimaisilla sähköautoilla.

– Paikkoja on tosi rajallisesti tällä hetkellä rallicrossin puolella auki. Toivottavasti niitä saataisiin tässä nyt parin vuoden sisään lisää, tulisi tehdastiimejä tai vastaavia, niin se auttaisi tosi paljon.

– Isommassa kuvassa tavoite on olla tässä lajissa maailman ykkösnimi, on se sarja sitten Nitrocross tai MM-sarja tai mikä lie. Se, mikä sillä hetkellä tulee olemaan se isoin ja kovin juttu, niin siellä pitäisi olla – ja korkeimmalla korokkeella tietysti.