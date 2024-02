Maailmanmestareita ja Italian Kimi – tässä ehdokkaat Lewis Hamiltonin Mercedes-korvaajaksi

Hamiltonin jättämä aukko tulee olemaan valtava, sillä hän on saavuttanut huipputiimissä kuusi kuljettajien maailmanmestaruutta ja kahdeksan valmistajien MM-titteliä.

Lähtöruudukon nykykuskeista yli puolet ajaa tällä kaudella sopimuksiensa viimeistä vuotta. Ehdokkaita toiseen Mercedes-autoon George Russellin rinnalle on siis riittämiin, mutta osa nimistä nousee erityisesti esiin pestiä silmällä pitäen.

Alla ehdokaslistaa, jossa on mukana myös yllätysnimiä kuninkuusluokan ulkopuolelta, mutta kuten F1-sarja on usein osoittanut, mikä tahansa on mahdollista.