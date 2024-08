Tuukka Taposelta mehukas paljastus tulevaisuudestaan: "Meillä on aika hyvä näkemys"

Taponen debytoi F3:ssa jo viikko sitten Belgiassa, kun hän tuurasi kilpailukieltoon asetettua bulgarialaista Nikola Tsolovia ART Grand Prix -tallin autossa.

F3-kauden päätösosakilpailu ajetaan elo-syyskuun vaihteessa Monzassa, ja kun uusi kausi ensi keväänä taas alkaa, Taponen on silloin erittäin suurella todennäköisyydellä taas mukana lähtöruudukossa.

– Jos ei tapahdu mitään suurempaa, niin kyllä mä ensi vuonna F3:een siirryn. Pian pitää alkaa tehdä päätöksiä. Tiimit alkavat allekirjoittaa sopimuksia kuljettajien kanssa, Taponen kertoo MTV Urheilulle.

Tarjouksia, monikossa, on pöydällä.

– Mahdollisuuksia on monia. Ensi vuonna tulee uusi F3-auto, niin pitäisi löytää se oikea. Mikä sitten olisi paras, niin sitähän ei tiedä. Se on vähän myös arpapeliä, mutta kyllä meillä on aika hyvä näkemys siitä, mikä olisi se paras vaihtoehto.

Pikkuformuloissa säväytys pitää tunnetusti tehdä nopeasti. Keskikastiin ei kannata jäädä pyörimään.

– Pitää olla huipputiimi, joka on menestynyt vuosien varrella. Haluan taistella mestaruudesta tai sijoista kärkikolmikossa. Se on se lähtökohta. Tiimien suuntaan käydään keskusteluita, että ketkä haluavat tarjota parasta mahdollisuutta ja kuka minkäkinlaista asemaa tiimissä, ja sekin on tärkeää.

F3-maistiainen Belgiassa

Viikko sitten Belgiassa Taponen hyppäsi autoon enemmän tai vähemmän kylmiltään, vaikka toki kaikki se valmistautuminen tehtiin, mikä aikataulujen puitteissa oli suinkin mahdollista.

– Simulaattorilla ajettiin se, mitä pystyttiin. Penkit ja muut asiat tehtiin sitten radalla ja käytiin kaikki proseduurit läpi, mitä tarvitsee tehdä missäkin kohtaa. Ratissa oli vähän enemmän nappeja, niin täytyi tietää, mitä tapahtuu mistäkin.

– Sitten vain vapaisiin harjoituksiin. Oli vesikeli, ja siinä nähtiin, minkälainen se auto on. Aika nopeasti pääsin sinällään sinuiksi sen kanssa, mutta Span rata on aika vaikea ja varsinkin sadekelillä. On paljon nopeita mutkia, niin pitää olla paljon luottoa siihen autoon, ja kun en tiennyt, miten kovaa sillä pystyy ajamaan mutkia läpi, niin se oli vähän vaikeaa.

Hyppäys Formula Regionalista Formula 3:een on pikkuformulaluokkien välillä jopa kaikkein suurin.

– Ajotyyliä pitää tietysti muuttaa. Tulee enemmän downforcea ja suoravauhtia, niin jarrupaikkaa joutuu vähän muuttamaan. Ajoin alkukaudesta Formula Regional -kisan Spassa. Tiedän, miten ajoin silloin, niin kyllä sen huomasi sen eron. Pystyin nyt ajamaan paljon kovempaa mutkiin.

– Tuollaisia tilaisuuksia ei monesti tule. Se oli tosi hyvä mahdollisuus, eikä ollut mitään tulostavoitteita siihen. Kuitenkin sitten kun aika-ajon jälkeen oli vain neljä kymppää kärkeen, niin kyllähän ne tavoitteet alkoivat nousta esiin, että haluaa olla vaikka kärkikymmenikössä ja pisteillä. Sitten pitää kuitenkin vain hallita se, että keskittyy siihen omaan tekemiseen ja koettaa oppia kaiken siitä hetkestä.

Taponen oli aika-ajoissa 13:s, ja kun lähtöjärjestys käännetään sprinttikisaan aika-ajojen 12 parhaan osalta päälaelleen, sprintin paalu jäi harmittavan lähelle.

– Kyllähän se ärsytti, kun jäin vain kaksi sadasosaa ja jäin sen niin sanotusti Ferrarin tiimikaverille (Dino) Beganovicille.

– Olisin voinut ajaa aika-ajoissa paljon kovempaa, mutta se ei vain tullut luonnostaan, kun se oli (sateessa ajettujen harjoitusten jälkeen) ensimmäinen kuiva sessio, niin vähän haastavaa oli.

Beganovic, Taposta kaksi vuotta vanhempi ruotsalainen, ajaa mahtitalli Premalla ja kuuluu Taposen tavoin Ferrarin akatemiaan.

– Olisihan se ollut siistiä päihittää se ja päästä lähtemään sprinttiin paalulta. Mutta ei sillä tuloksella ole sitten kuitenkaan niin merkitystä, kun koettaa vain saada kaiken irti.

Taponen oli lauantain sprinttikisassa lopulta 16:s, ja sunnuntain kisa jäi kesken, kun hänet kolaroitiin ulos.

Mestaruus mielessä loppukauteen

Taponen viettää parhaillaan Suomessa kesätaukoa päätyöstään Formula Regional European -sarjassa. Elokuun ensimmäinen viikonloppu toi hänet Keski-Suomeen seuraamaan MM-rallia. Erikoisluvalla jo 17-vuotiaana saatu ajokortti helpottaa lohjalaisen liikkumista huomattavasti.

– Olen varmaan koko kesätauon Suomessa. Ehkä käyn Tallinnassa. Ulkomailla saa olla ihan tarpeeksi, Maranellossa asuva nuorukainen sanoo.

Euroopan-sarjassa on ajettu tähän mennessä kuusi osakilpailuviikonloppua ja kaikkiaan 12 starttia. Alkuvuodesta ajetun Lähi-idän talvisarjan heti ensi yrittämällään nimiinsä vienyt, ranskalaisessa R-ace GP -tallissa vaikuttava Taponen on sarjapisteissä toisena, 50 pisteen päässä brasilialaisesta Rafael Camarasta.

Kisaviikonloppuja on edessä vielä neljä, startteja kahdeksan. Pisteitä on jaossa 200.

– Se 50 pistettä on aika paljon, mutta kaikki on tietysti mahdollista.

Vuotta vanhempi Camara on hänkin Ferrarin akatemiakuljettajia.

– Camara ajaa toista kauttaan sarjassa, ja hän oli ehkä ennakkosuosikkikin tälle kaudelle, vaikka pystyinkin voittamaan talvisarjan. Moni odotti minun taistelevan mestaruudesta, mikä on tapahtunutkin. Koetan tehdä parhaani, että pystyisin päihittämän hänet.

Alkuvuodesta Taponen julisti tavoitteekseen sijoittumisen Euroopan-sarjan kärkikolmikkoon, mutta hän lisäsi aikovansa taistella heti myös mestaruudesta.

– Se on mennyt niin kuin pitääkin.

– Pääsin jo talvisarjassa siihen rutiiniin kiinni, vaikkakin renkaat, moottori ja jarrut ovat nyt erilaiset. Auton paino ja koko on kuitenkin sama. Ja tietysti on ollut testejä ennen kisoja. Oliko kuusi testipäivää, niin siinä on saanut ihan hyvän tatsin.

Taponen aloitti kauden kakkossijalla Hockenheimissä, ja ensimmäinen voitto tuli kauden kolmantena viikonloppuna Zandvoortissa. Kesäkuun lopulla Hungaroringillä Taponen voitti käytännössä kaiken, mitä voitettavissa oli, ja otti vielä tämän jälkeen kolmannen peräkkäisen kisavoiton Mugellossa.

– Alkukausi oli vähän vaikea monesta syystä johtuen, ja vieläkin on asioita, joita pitäisi parantaa – varsinkin loppukauteen, kun tulee ehkä vähän nopeampia ratoja. Se ei ole ollut meidän vahvuutemme. Täytyisi keksiä jotain, että pystyisi taistelemaan mestaruudesta tosissaan ja vauhti riittäisi myös nopeimmillakin radolla.

Kauden neljästä jäljellä olevasta radasta kaksi, Red Bull Ring ja Monza, herättävät tässä mielessä kysymyksiä pitkien suoriensa vuoksi. Kauden viimeiset kisat ajetaan juuri Vauhdin temppeliksikin kutsutussa Monzassa.