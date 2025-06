Tuukka Taposen tähtäimessä poikkeuksellinen siirto – kulissipeli käy kuumana: "Paikat ovat rajalliset"

Tuukka Taponen on osoittanut ensimmäisellä F3-kaudellaan vauhtinsa taas kerran uudessa sarjassa. Formula ykkösiin tähtäävän uran seuraavia askeleita juonitaan kuitenkin jo kiivaasti kulisseissa.

ART Grand Prix -tallissa ajava Taponen on F3:ssa viidentenä, kun kymmenestä kisaviikonlopusta koostuva sarja on puolivälissä. Sijoitus olisi suurella todennäköisyydellä jopa parikin pykälää kovempi ilman viime viikonlopun tekniikkamurheita.

Ranskalaistiimi ei ole löytänyt autoonsa samaa potkua kuin sarjaa hallitseva italialainen Trident. Siksi erityisen huomionarvoista onkin se, että Taponen on onnistunut alkukaudella päihittämään selkeästi tallikaverinsa Laurens van Hoepenin ja James Whartonin.

18-vuotiaan lahjakkuuden päätä ei ole huimannut, vaikka unelma F1:stä on tänä vuonna ollut jo siltä osin käsin kosketeltavissa, että kaikki F3-kisat ajetaan F1-viikonloppujen yhteydessä.

– Siihen on jo tottunut, eikä siihen sen enempää kiinnitä huomiota. Olemme kaiken lisäksi eri varikoilla. F1:llä on niin rajatut alueet, että sinne ei kovin moni muu pääse, Taponen kuittaa MTV Urheilulle.

Taposen tavoite tälle kaudelle oli yltää F3:ssa vähintään kärkiviisikkoon, mielellään kolmen parhaan joukkoon. Tämä tavoite on hyvinkin toteutettavissa, sillä eroa kolmossijaan on vain 19 pistettä.

Keskusteluita ensi kaudesta alkoi Taposen mukaan olla viime viikonloppuna Barcelonassa "jo enemmän". Sekä jatko F3:ssa että hyppäys F2:een ovat tässä kohtaa mahdollisia vaihtoehtoja.

Mikäli ura jatkuu F3:ssa, ensi kaudeksi pitäisi olla varmuus siitä, että alle saadaan voittaja-auto. Muuten sarjaan ei ole mitään järkeä jäädä enää toiseksi kaudeksi.

Päätös jatkosta on osapuolten – Taposen itsensä, hänen taustaryhmänsä ja Ferrarin akatemian – yhteinen. Manageri Jussi Kohtala antaa painoarvoa Taposen omalle näkemykselle.

– Jos miettii omaa tekemistä, niin tässä kohtaa fiilis olisi, että voisi mennä ylöspäin, Taponen sanoo.

Menijöitä riittää muitakin

Hyppäys ylöspäin on huomattava. Esimerkiksi tällä kaudella F2- ja F3-luokkien paalupaikka-ajoissa on ollut radasta riippuen eroa 3,581 sekunnista (Espanja) 5,713 sekuntiin (Australia).

Kuvio on kuitenkin kaikkea muuta kuin selkeä.

– Mitä Jussin kanssa katsoimme, niin menijöitä olisi tosi paljon ja paikat ovat aika rajalliset. Hyvissä ajoin täytyy aloittaa keskustelut ja miettiä.

Toistaiseksi F3:ssa nähdyn suoritustason perusteella F2 vaikuttaisi olevan todennäköisempi suunta ensi kaudeksi.

– F2:ssa on mielenkiintoa Tuukkaa kohtaan, Kohtala sanoo.

Jatkuvuuden kannalta ihanteellista olisi pysyä samassa tallissa, ART Grand Prix kun kilpailee myös F2:ssa.

Pelkstään tuloksia ja pisteitä katsomalla siirto ei näytä järin houkuttelevalta. ARTin ykköskuski Victor Martins on kuuden kisaviikonlopun jälkeen F2-sarjassa kahdeksantena, ja tallipisteissä ART on 11 tallin joukossa vasta kahdeksantena.

Aika-ajovauhdilla mitattuna Martins on kuitenkin ollut alkukauden selkeästi nopein kuljettaja ja ART tämän myötä nopein talli. ARTin aika-ajovauhti kakkosissa on ollut samaa luokkaa kuin Tridentillä F3:ssa.

Huomionarvoista on, että F2:ssa ajetaan ensi kaudella samoilla autoilla kuin tänä vuonna, eli Martinsin suoritukset osoittavat hyvin, mihin ARTilla on kakkosissa edellytyksiä.

Vuodesta 2017 F2-nimellä ajetussa sarjassa on suomalaisista ajanut vain Niko Kari, joka nähtiin MP Motorsportin autossa kauden 2018 kahtena viimeisenä kisaviikonloppuna. Täyttä kautta nykymuotoisissa kakkosissa ei siis ole ajanut vielä kukaan.

F2:n edeltäjässä GP2:ssa (2005–2016) koko kauden kuskina ajoi suomalaisista vain Heikki Kovalainen, joka taipui vuoden 2005 mestaruustaistelussa Nico Rosbergille.

Tulokaskuskina helpompaa

Taposen uraa on rakennettu rauhallisin mutta määrätietoisin askelin. Kohtalan lisäksi tukena on muun muassa mentorina toimiva Aaro Vainio (oikealla).Dutch Photo Agency

Viime vuosina Formula ykkösiin asti edenneistä kuljettajista noin puolet siirtyi F3:sta ylemmäs heti yhden kauden jälkeen. Jos toisella kaudella kolmosissa pitäisi ajaa kisasta toiseen voitosta, kakkosissa paineita on ainakin ensimmäisellä kaudella vähemmän.

– Tulokaskuskina uudessa luokassa annetaan aina vähän anteeksi. Joskus jopa vähän enemmän, kuten (Kimi) Antonellin ja (Oliver) Bearmanin tapauksessa, Kohtala sanoo.

Tänä vuonna Mercedeksellä F1:ssä ajava Antonelli, 18, hyppäsi viime kaudeksi kakkosiin suoraan Formula Regional -sarjasta, eli vuosi F3:ssa jäi hänen kohdallaan väliin. F2:ssa Antonelli jätti ajamatta viimeiset kisat Abu Dhabissa ja sijoittui sarjassa kuudenneksi; pykälää paremmin kuin hänen tämänhetkinen asemansa F1:ssä.

Bearman, 20, ylsi F2:ssa vuosina 2023–2024 sijoille kuusi ja 12. Hän debytoi F1:ssä viime vuonna Ferrarilla tuurattuaan Carlos Sainzia Saudi-Arabiassa. Bearman kuului Taposen tavoin Ferrarin akatemiaan, kunnes täksi kaudeksi hän nousi Haasin F1-kisakuskiksi.

– Harvemmin tulokaskuljettaja (pikkuluokissa) mestaruuden voittaa, mutta jos on sattunut hyvä paketti alle ja onni on ollut vähän suosiollinen, kyllä niitä mestaruuksiakin on tullut. Esimerkiksi tällä hetkellä taitaa molempia sarjoja johtaa tulokas, Kohtala sanoo ja viittaa F3-sarjaa johtavaaan Rafael Camaraan ja F2-sarjaa johtavaan Alex Dunneen.

Taposen verkkosivuille tiekartaksi kohti F1-sarjaa on kirjattu F3 vuosille 2025–2026 ja F2 vuosille 2026–2027. Formula ykkösiin nousua tavoitellaan vuonna 2028.

– Jos päätös ensi kaudeksi on F2, toivottavaa olisi, että Tuukka saisi jo tänä vuonna muutaman F2-kisan alle, Kohtala sanoo.

F3-kauden viimeinen kisaviikonloppu ajetaan syyskuun alussa. Kakkosissa kausi jatkuu aina joulukuun alkuun saakka. Taposen kohdalla oman lisämausteensa kuvioon tuo lokakuussa alkava ja maaliskuulle asti jatkuva varusmiespalvelus, jonka hän suorittaa Puolustusvoimien urheilukoulussa.