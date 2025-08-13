F1-kuskin aika käy vähiin – katseet suunnattu jo muualle

Franco Colapintolla on ollut vaikea paluu Formula 1 -ruudukkoon sen jälkeen, kun argentiinalainen korvasi Jack Doohanin Alpinella. Nyt huhutaan, että vaihtoehtoja F1:n ulkopuolella tutkitaan jo.

Formula 1 Magazinen mukaan Colapinton päivät Alpinen kuljettajana ovat luetut, ja hänen managerinsa valmistautuvat tekemään seuraavaa urasiirtoa.

Vaikka Colapinto näyttää olevan valmis kilpailemaan Hollannin GP:ssä kesätauon jälkeen, on yhä epätodennäköisempää, että Alpine tarjoaisi hänelle paikkaa vuodelle 2026.

Tämän seurauksena on raportoitu, että argentiinalaisen manageritiimi tutkii vaihtoehtoja IndyCarissa ja kestävyysajon maailmanmestaruussarjassa WEC:ssä, jos Alpine lopettaa yhteistyönsä hänen kanssaan.

WEC-sarjassa on nähty tällä kaudella F1-uransa viime kauteen lopettanut Kevin Magnussen.

Colapinto on kamppaillut siitä lähtien, kun hän korvasi Jack Doohanin keväällä Imolan GP:ssä, eikä ole onnistunut toistamaan viime vuonna Williamsilla osoittamaansa nopeutta.

Williamsilla Colapinto korvasi Logan Sargeantin Monzasta kauden loppuun asti. Tälle kaudelle hän sai alkuun sopimuksen Alpinen varakuljettajaksi, mutta nousi kisakuskiksi korvaten Doohanin.

Vaikka Colapinto osoitti hyvää vauhtia vuonna 2024, hän ajoi useita kovavauhtisia ulosajoja. Tämä on jatkunut Alpinella. Colapinto kolaroi Imolan aika-ajossa ja myös Silverstonessa.

Hänen kautensa suurin kolarinsa tapahtui kuitenkin viime viikolla Hungaroringillä Pirellin rengastestissä. Hän suistui rengasvalliin nopeassa mutkassa 11, ja kuvissa näkyi pahasti vaurioitunut auto.

Kuljettaja kävi lääkärintarkastuksessa ja hänet todettiin terveeksi, joskin rengasvalmistaja Pirellin kannalta testipäivä meni hukkaan.