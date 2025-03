Suomalaislupauksen arki mullistuu kauden jälkeen – "Jos F1 kutsuu..."

Kuljettajalupaus Tuukka Taponen haluaa olla seuraava suomalainen F1-maailmanmestari.

Keke Rosberg, Mika Häkkinen ja Kimi Räikkönen ovat suomalaiset formula ykkösten maailmanmestarit. Heidän lisäkseen autourheilun kuninkuusluokassa ovat ajaneet suomalaisista Leo Kinnunen, JJ Lehto, Mika Salo, Heikki Kovalainen ja Valtteri Bottas, joista viimeksi mainitun aktiiviuran päättyminen jätti MM-sarjaan suomalaiskuljettajan ja lajin pitkien suomalaisperinteiden kokoisen aukon.

Vuodesta 1989 MM-sarjassa ajoi vähintään yksi suomalainen joka kausi, mutta viikonloppuna Australiassa lähtöruudukko on tyhjä.

F3-luokassa kypsyvä 18-vuotias kuljettajalupaus Tuukka Taponen antaa mahdollisuuden Bottaksen pikapaluulle.

– Valtteri jäi Mersulle kolmoskuskiksi. Toivottavasti hän saa ajopaikan, Taponen ruoti suomalaisveteraanin tilannetta STT:lle tammikuussa Helsingissä järjestetyssä Urheilugaalassa.

– En toivo kenellekään sairastelua. Olisi kiva nähdä Valtteri vielä Mersun ratissa, mihin hän pystyy.

Taponen sai talvella osansa sairasteluista, mutta muuten valmistautuminen uran ensimmäiseen F3-kauteen on sujunut hyvin. Hän saapui Suomeen joulukuun alussa ja kävi välillä Ruandassa kansainvälisen autoliiton FIA:n palkintotilaisuudessa. Muuten hän pysytteli Suomessa, harjoitteli ja suuntasi sitten Barcelonaan testeihin.

Ajoaika kortilla

Tuukka Taponen F3-testeissä Barcelonassa viime helmikuussa.2025 Formula Motorsport Limited

Lohjalaislähtöinen Taponen on menestynyt kartingissa ja pikkuformuloissa, mutta F3-luokkaan siirtyminen on uusi maailma, johon hän sai ensikosketuksen jo viime kaudella ranskalaisen ART Grand Prix -tallin keikkakuljettajana. Nyt Taponen on tallin vakituinen kuljettaja.

– Minulla on hyviä odotuksia. Auto on uusi eli ei voi tietää, kuka tulee olemaan paras. Pitää tehdä hyvää työtä ennen kauden alkamista ja alkukaudesta, että saa etulyöntiaseman. Työ radan ulkopuolella on tärkeää, hän painotti.

Talli ei ole patistellut Taposta kuntokuurille.

– Ei se ole tallin tehtävä, vaan on minun tehtävä huolehtia fyysisestä kunnosta. Teen monipuolisesti kaikkea, esimerkiksi padelia ja kuntosalia, mitä pystyy tekemään muidenkin kanssa. Nuorena pelasin salibandyä Lohjalla. Lopulta piti valita salibandyn ja kartingin väliltä, kun aloin kiertää maailmalla kartingin myötä. Pienestä pitäen F1 on ollut tavoitteena, hän silmäili suuren unelmansa suuntaan.

F3-kilpailut ajetaan samoissa kisatapahtumissa F2- ja F1-kilpailujen kanssa, joten huomio kasvaa valtavasti edellisiin kausiin verrattuna. Myös muuten kilpailusirkus on erilainen, kun kuninkuusluokka F1:n tahdittama kello tikittää armotta.

– Tulee vähemmän ajoaikaa, ja siksi valmistautuminen kilpailuihin on todella tärkeää. Kun menet paikalle, pitää tietää mitä tekee. Kaikki pitää suunnitella hyvin. Ei ole aikaa harjoitella, arvuutella tai kokeilla, Taponen muistutti.

Tehokkuus on tärkeää, kun osa radoista on suomalaiselle uusia.

– Kymmenestä kisaviikonlopusta neljä rataa on minulle uusia ja kuusi vanhoja. Neljälle radalle tulee olemaan erityisen tarkkaa harjoitella. Tiedän radat, mutta on eri homma mennä sinne ajamaan.

Riviin järjesty

Formula ykkösten MM-sarja päättyy vasta joulukuun alussa Abu Dhabissa, mutta kolmosten kausi on paketissa jo syyskuun alussa Monzassa. Tämä sopii Taposen suunnitelmiin, koska edessä on varusmiespalvelus.

– Kutsunnat olivat viime vuonna. Tarkoitus olisi aloittaa lokakuussa urheilujoukoissa. Armeija kestää viisi ja puoli kuukautta, hän kertoi.

– En välttämättä pysty olemaan siellä joka päivä, mutta tuo on paras aika hoitaa armeija pois alta. Jos F1 kutsuu jossain kohti, ei sitä (armeijaa) ehdi tehdä sitten.

Taponen ei ota paineita suomalaisten F1-perinteiden jatkamisesta.

– Parhaani teen, että voin jatkaa suomalaista F1-uraa. Ja toivottavasti tulee nuorempiakin suomalaiskuljettajia.

Hänen mukaansa jokainen vuosi on tärkeä.

– Viimeiset viisi vuotta olen tehnyt tulosta, joka minun on pitänyt tehdä. Perustekeminen tulee riittämään pitkälle ja riittää edelleen.

Bottas voi hyvinkin olla seuraava suomalainen, joka istahtaa F1-kilpailussa ohjaamoon. Taponen suo suomalaisveteraanille tämän, mutta yhdestä asiasta 17 vuotta Bottasta nuorempi kuljettajalupaus pitää kiinni.

– Absoluuttinen tavoite on olla seuraava suomalainen F1-maailmanmestari. Siihen tähtään. Jos kaikki sujuu kuin on suunniteltu, ei siihen mene välttämättä montaa vuotta, Taponen silmäili vuosikymmenen vaihteeseen.