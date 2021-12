Tutkimus: "Sininen pilleri " voi pienentää Alzheimerin taudin riskiä

Cleveland Clinic -sairaalan johtamassa yli 7 miljoonan potilaan aineistoon perustuvassa tutkimuksessa havaittiin, että sildenafiilin käyttö on yhteydessä 69 prosenttia pienempään Alzheimerin taudin puhkeamisen todennäköisyyteen kuuden vuoden seurannan aikana. Sildenafiili vähensi riskiä tehokkaammin kuin muut tutkitut yli 1600 lääkettä.

Nature Aging -julkaisussa löydöksiään esittelevät tutkijat huomauttavat, että syy-seurausyhteyden osoittaminen kuitenkin vaatii satunnaistettuja vertailukokeita. Jatkotutkimuksia on jo suunnitteilla.

Sildenafiili parantaa verenkiertoa

Britannian yleisradioyhtiö BBC kertoo , että viime aikoina on tutkittu, josko sildenafiilista olisi apua verenkiertoperäisten eli vaskulaaristen dementioiden ehkäisyssä riskiryhmillä. Vaskulaariset dementiat ovat toiseksi yleisin muistisairauksien syy.

Alzheimerin tautiin ei ole parantavaa lääkettä

Maailman terveysjärjestö WHO arvioi, että maailmassa on tällä hetkellä yli 55 miljoonaa muistisairasta henkilöä. Suurin osa, 60–70 prosenttia dementioista on seurausta Alzheimerin taudista. Suomessa Alzheimeria sairastaa noin 80 000 ihmistä.