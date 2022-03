Tämä merkki kertoo kohonneesta Alzheimer-riskistä jo kolmekymppisellä

Lähes 5000 amerikkalaisen vuosikymmeniä jatkunut seuranta on paljastanut, että veren kohonneet rasva-arvot 35-vuotiaana ovat yhteydessä kohonneeseen Alzheimerin taudin riskiin paljon myöhemmin elämässä. Keski-iässä sairastumista puolestaan ennakoi korkea verensokeri.

Sydän- ja verisuonitaudit sekä epäterveelliset elämäntavat on yhdistetty useissa viimeaikaisissa tutkimuksissa kohonneeseen muistisairauksien riskiin. Muun muassa keski-iän kohonnut verenpaine, diabetes ja korkea kolesteroli kasvattavat todennäköisyyttä sairastua.

Korkea kolesteroli voi saada aikaan tuhoisan ilmiön

Myöhemmässä keski-iässä eli 51–60-vuotiaana kohonneesta sairastumisriskistä kertoi korkea verensokeri. Korkea verensokeri viittaa diabetekseen, joka on tunnettu muistisairauksien riskitekijä.

Tutkimus ilmestyi vertaisarvioidussa Alzheimers & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association -julkaisussa.