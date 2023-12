Tutkimus selvitti, miten lemmikin omistaminen vaikuttaa dementiariskiin

Yksinäisyys on merkittävä riskitekijä dementialle ja kognitiivisten kykyjen rappeutumiselle.

Joka vuosi 10 miljoonaa uutta dementiaan sairastunutta

WHO :n mukaan tällä hetkellä 55 miljoonaa ihmistä maailmassa sairastaa dementiaa. Vuosittain uusia tapauksia tulee noin 10 miljoonaa.

Dementian yleisin aiheuttaja on Alzheimerin tauti, joka on tällä hetkellä maailman seitsemäksi yleisin kuolinsyy, WHO kertoo.