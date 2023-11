Karvakuonot alkavat ulkoiluttaa ikäihmisiä Espoossa – Ritvan, 89, uusi ystävä on länsiylämaanterrieri Luca

Espoon Lähimmäispalveluyhdistys Elpy ry on etsinyt tänä syksynä ulkoilukavereita ikäihmisille, koirien kera.

Toiminta liittyy Ikäinstituutin koordinoimaan Tossut ja tassut liikkeelle -hankkeeseen . Pyrkimys on edistää kotona asuvien iäkkäiden ulkoilua vapaaehtoistoiminnan keinoin eri puolilla Suomea.

Toimintaa koordinoi jokin yhdistys tai muu taho, kuten Espoossa Elpy ry. Yhdistyksen väki etsii "ulkoilutettavat" vanhukset ja yhdistää heidät ja koiravaljakot toisiinsa. Sen jälkeen he voivat sopia tapaamisista keskenään.

Espoon koirakoulut ovat alkaneet

Koira madaltaa ulos lähtemisen kynnystä

– Ikääntyvä ihminen ei välttämättä aina jaksaisi lähteä liikkeelle, mutta kun häntä hakeekin ulos koira, se toimii ikään kuin jäänmurtajana – kun se on semmoinen ihana ja pehmeä ja rapsutettava. Syyt ja selitykset ehkä jäävät helpommin pois, kun vedotaankin koiran haluun lähteä.

Koiraulkoiluttajaksi käy minkälainen koira vain, kunhan se on terve ja omistajansa "otteessa". Lisäksi mukana olevan ulkoiluttajan pitää olla aikuinen.

– Koira ei voi olla ihan hulivilihuithapeli, vaan omistajan on saatava se haltuun. Ja kun ikääntyvällä voi olla joitain apuvälineitä, koira ei saa juoksennella miten sattuu, vaan sen on osattava kulkea rinnalla.

Laurikaisen uusi ystävä on Luca

Ritva Laurikaisen , 89, uusi karvainen ulkoiluttaja on seitsemänvuotias länsiylämaanterrieri Luca . Mukana kulkevat sen emäntä Petra Tirri-Puroviita ja isäntä Timo Puroviita .

Laurikainen rakastaa koiria, ja siksi koira on hänelle ihan paras lenkittäjä.

Sotien jälkeen hänellä oli omakin koira, suomenpystykorva Tassu . Myöhemmin seuraa ovat pitäneet lasten koirat, kuten tyttären saksanpaimenkoira Ilo , joka on Laurikaiselle hyvin rakas.

– Eikähän sitä tarvitse pimeällä mennä, kun on vapaata päiväsaikaankin.

Miksi lähteä mukaan vapaaehtoiseksi?

– Ensinnäkin kun koiran kanssa pitää mennä joka tapauksessa ulos, samalla voi tuottaa hirveän hyvää mieltä jollekin ikäihmiselle sillä, että käy hakemassa hänet mukaan lenkille. On paljon yksinäisiä ikäihmisiä, joilla ei ole omaisia tai jotka asuvat kaukana. Heille on todella merkityksellistä se, että joku tulee hakemaan ulos ja voi hetken jutella. Ja ulkoilu itsessäänkin on ikäihmiselle tosi tärkeää. Tässä tulee monta kärpästä yhdellä iskulla, Pekola listaa.