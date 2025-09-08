Tutkimus: Kakkostyypin diabetes lisää merkittävästi suolistosyövän riskiä

Suolistosyövällä ja kakkostyypin diabeteksella on selvä yhteys.
Suomen Syöpärekisterin tuoreen tutkimuksen mukaan tyypin 2 diabeetikoilla on selvästi muuta väestöä suurempi riski sairastua suolistosyöpään.
Keskimäärin riski on 26 prosenttia korkeampi ja kasvaa entisestään, jos tautiin liittyy komplikaatioita.
Lue myös: Suolistosyöpiä löytyi ennätysmäärä – mutta se on hyvä uutinen
Seurannan aikana yli puolet diabeetikoista sairastui johonkin diabetekseen liittyvään lisäsairauteen. Esimerkiksi munuaissairaus kasvatti suolistosyövän riskiä noin kolmanneksella.
Miehillä diabeteksen aiheuttama munuaissairaus kasvattaa suolistosyövän riskiä jopa yli 50 prosenttia muihin diabeetikkoihin verrattuna.
Tutkimuksessa seurattiin yli 2,5:tä miljoonaa suomalaista 18 vuoden ajan. Tänä aikana todettiin yli 23 500 uutta suolistosyöpää. Joka kymmenes sairastunut oli tyypin 2 diabeetikko.
Suomessa on yli 400 000 tyypin 2 diabeetikkoa.