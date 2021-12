Tutkimus: He levittävät pärskeitään tehokkaimmin – looginen syy sukupuolierolle

– Miehet synnyttävät enemmän partikkeleita, koska heillä on isommat keuhkot, tutkimusta tehnyt professori John Volckens selittää CBS-uutiskanavalle .

Riskiarvio tartuntojen todennäköisyydestä

Environmental Science and Technology Letters -julkaisussa marraskuussa ilmestyneet löydökset perustuvat 63 terveen henkilön otantaan. Iältään 12–61-vuotiaiden osallistujien tuottamien aerosolien määrää mitattiin laboratorio-olosuhteissa. Tutkimus tehtiin ennen rokotteiden käyttöönottoa.

Tutkimus on pieni ja sen tuloksia pitää tulkita varoen. Havainnot voivat kuitenkin auttaa arvioimaan sisätilojen tartuntariskiä huoneessa olevien ihmisten ja heidän äänenkäyttönsä perusteella. Koronan lisäksi tilannekatsaus voisi auttaa välttämään flunssa- tai influenssatartunnan.

Suomessa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos julkaisi jo syyskuussa niin sanotun "räkäindeksin" eli arvion siitä, miten herkästi korona voi levitä eri tilanteissa. Yhdysvaltalaistutkijoiden tavoin suomalaisviranomaiset näkivät, että merkittävin riski on istumapaikattomissa massakonserteissa, baareissa sekä yökerhoissa.

Sen sijaan esimerkiksi baletissa tai teatterissa, joissa yleisö ei reagoi esiintymiseen huutamalla, tartuntariski on tutkija Volckensin mukaan pienempi. Yleensä näissä paikoissa istumapaikat on myös etukäteen määritelty.

Ilmavälitteisiä tartuntoja huonosti ilmastoiduissa sisätiloissa

Koronavirus (SARS-CoV-2) tarttuu pisaratartuntana sairastuneen yskiessä tai aivastaessa, mutta tartunta on mahdollista saada myös kosketuksen tai ilman välityksellä. Sairastuneen erittämät pikkuruiset hiukkaset eli aerosolit voivat jäädä leijumaan ilmaan suuria pisaroita pidemmäksi aikaa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoo, että ilmavälitteisiä tartuntoja on havaittu etenkin sisätiloissa, joissa on heikko ilmanvaihto. Toisinaan virusta eteenpäin levittänyt on lisäksi laulanut, huutanut tai puhunut kovaäänisesti.