Tutkimuksissa löydettiin näyttöä ihmisen oman geeniperimän vaikutuksesta koronavirusinfektioon

Ihmisellä on 23 kromosomiparia ja kolmas kromosomi on yksi niistä. Siinä olevien mutaatioiden arvellaan nostavan riskiä sairastua koronaviruksen aiheuttamaan infektioon.

– Henkilöillä, joilla on mutaatio kromosomi 3:ssa on noin 50–70 prosenttia korkeampi riski sairastua vakavaan tautimuotoon. Se ei kuitenkaan tarkoita, että puolet heistä sairastuisi siihen, vaan että riski on noin paljon korkeampi. Pidän tätä signaalia merkittävänä ja jatkamme tutkimuksia, FIMM:n vanhempi tutkija Andrea Ganna selventää.