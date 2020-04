Veriryhmä voi vaikuttaa siihen, miten rajuna korona iskee – veriryhmää ei kuitenkaan oteta Suomessa erityistarkkailuun: Tässä syy

– Veriryhmä on suureksi osaksi pääteltävissä perimästä ja perimä on se, mitä me tutkimuksessamme analysoimme. Jos veriryhmä liittyy taudin vaihtelun asteeseen, se tulee näkymään analyyseissamme, Perola sanoo MTV:n Uutisille.

Kiinalaistutkimus tarvitsee toistoja

Maailmalla yleisin veriryhmä on O, mutta muiden Pohjoismaiden tapaan Suomessa yleisin veriryhmä on A.

– Uusissa tutkimuksissa on tärkeää, että ne toistetaan toisessa, itsenäisessä aineistossa. Tietoa on hyvin paljon saatavilla Kiinasta, koska siellä epidemia on väistymässä. Ongelma koronavirusanalyyseissä tällä hetkellä on, että tutkimusten toistettavuus puuttuu, mikä on tieteessä olennainen metodi.