Kolmasosalla suomalaisista on veriryhmä, joka saattaa suojata syövältä ja sydänsairaudelta – näin veriryhmät vaikuttavat sairauksiin

Aivan aluksi anatomian professori Seppo Parkkila Tampereen yliopistosta toppuuttelee tuijottamaan veriryhmien ja sairauksien välistä yhteyttä kovinkaan yksitotisesti. Aihe on noussut viime päivinä esille myös MTV Uutisten sivuilla, kun kerroimme kiinalaistutkimuksesta, jonka mukaan veriryhmillä on vaikutusta koronaviruksen aiheuttaman sairauden rajuuteen.

– Voi olla tauteja, joissa vain yksi tekijä selittää sairastumisen, mutta yleensä se on monen tekijän summa. Veriryhmäkysymys ei ole koronaviruksenkaan osalta missään tapauksessa yksinkertainen selitys siihen, miksi jotkut sairastuvat koronaan vakavammin kuin toiset. Veriryhmistä on julkaistu vuosikymmenten ajan lukuisia keskenään ristiriitaisia tuloksia, Parkkila sanoo.

Suomalaisten yleisin veriryhmä A on tutkimuksissa liitetty muun muassa vatsasyöpään. A-veriryhmää on 41 prosentilla väestöstä. Parkkilan mukaan asiaa ei kuitenkaan voi tulkita niin, että suomalaiset sairastuisivat vatsasyöpään monia muita kansoja todennäköisemmin.

Perusveriryhmiä on yhteensä kahdeksan: A+, A-, O-, O+, AB+, AB-, B- ja B+.

Perusveriryhmiä on yhteensä kahdeksan: A+, A-, O-, O+, AB+, AB-, B- ja B+.

O-veriryhmän on todettu puolestaan antavan suojaa toista syöpää vastaan. O-veriryhmä on suomalaisten toiseksi yleisin veriryhmä – sitä on 34 prosentilla väestöstä.