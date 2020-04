Suomen yleisimpään veriryhmään kuuluvilla koronaviruksen oireet voivat olla muita voimakkaampia – professori ei yllättynyt yhteydestä

– Näillä veriryhmä-antigeeneillä on todettu erilaisia assosiaatioita moniin muihin sairauksiin ja virustauteihin, esimerkiksi hepatiitti B:hen, West Nilen virukseen, norovirukseen, ja niin poispäin.

Kiinalaistutkimuksessa tutkittiin yli 2 100 koronaviruspotilaan taudinkuvaa. Parkkila muistuttaa, että kyseessä on vasta alustava tulos, jonka merkitys voi pienentyä jatkotutkimuksissa. Parkkila kuitenkin suhtautuu kiinalaistutkimukseen myönteisesti, sillä tutkimus oli laaja ja tulokset olivat hyvin yhteneviä.

– Voisiko sanoa näin, että tulosten perusteella tämä nolla-veriryhmä assosioituu parempaan ennusteeseen, kun taas A-veriryhmällä on suurempi alttius sairastua tähän tautiin, Parkkila kertoo.

Nolla-veriryhmällä tarkoitetaan O-veriryhmää. Maailmalla yleisin veriryhmä on O, mutta muiden Pohjoismaiden tapaan Suomessa yleisin veriryhmä on A. Pääveriryhmiä on neljä, mutta ne jaetaan kahdeksaan osaan: A+, A-, O-, O+, AB+, AB-, B- ja B+.