Geenit voivat kertoa, keille koronavirus on riski – Suomessa aloitetaan tutkimus, jolla halutaan selvittää vakavan taudin ja geenien yhteyttä

Emme ole suinkaan koronaviruksen edessä tasavertaisia. Meillä jokaisella on erilainen perimä, sairauksia, lääkityksiä ja riskitekijöitä. Lisäksi elintavat vaikuttavat voimakkaasti riskiin sairastua. Geenitutkijoille ne avaavat erilaisia polkuja koronaviruksen saloihin.

Suomessa alkanut COVIDprog on THL:n johtama kansallinen tutkimus.

Veriryhmän vaikutus ei ole vielä varmaa

Tehdyissä tutkimuksissa on annettu viitteitä siitä, että veriryhmä vaikuttaisi koronavirusinfektion vakavuuteen. Geenitutkijaa se ei vielä vakuuta.

– Veriryhmä-asia on saanut mielestäni paljon ansaitsematonta huomiota. Itse en arvioijana tätä purematta nielisi. Alkuperäisessä kiinalaisten tutkimuksessa eri ryhmien välillä on eroa muutama prosentti, vaikka se olisi totta niin kliininen merkitys ja sovellettavuus on todennäköisesti vähäinen, Perola pohtii.