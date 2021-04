Tutkija: Venäjä näkee Pohjolan puolustusjärjestelyt osana Naton vahvistumista

Venäjän toiminta vaikuttaa erikoiselta, koska se on ollut ja yhä on sotilaallisesti Natoa vahvempi Pohjois-Euroopassa. Lavikaisen mukaan asiaa kuitenkin selittää tilanteen kytkeminen globaalin Nato-suhteeseen, jossa Venäjä on altavastaaja. Globaalin strategisen vakauden säilyttämisen nimissä Venäjällä on siksi mielestään oikeus ylläpitää ylivoimaansa pohjoisessa, muun muassa lisäämällä voimakkaasti täsmäaseidensa määrää.