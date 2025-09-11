Presidentti Trumpilla olisi järeä keino Venäjää vastaan, mutta hän ei ole ottanut sitä käyttöön.

Huomenta Suomessa vierailleet puolustusvaliokunnan jäsenet Mikko Savola (kesk.) ja Jani Kokko (sd.) toivovat, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ottaisi Puolan tapahtumien jälkeen kovemmat otteet käyttöön, jotta Venäjää saadaan painostettua lisää.

Kansanedustaja Jani Kokko muistuttaa, että useiden droonien lentäminen Puolan ilmatilassa on vakava tilanne.

– Moskova varmasti yrittää kehystää sen sellaiseksi, etteivät he jälleen kerran ole tehneet yhtään mitään.

Toisaalta Ukrainan sodan kokonaistilanne ei kummankaan kansanedustajan arvion mukaan ole oleellisesti muuttunut.

– Euroopan turvallisuustilanne on ollut heikko Ukrainan sodan myötä yli kolmen ja puolen vuoden ajan, mutta kyllähän tämä tietynlainen Venäjän testi tai provokaatio on, ja tähän Puola pystyi vastaamaan, Mikko Savola muistuttaa.

Hän toteaa, että ilmassa on lähes joka yö suuri määrä venäläisiä drooneja, minkä vuoksi rajavaltioissa voi tapahtua Puolassa koetun kaltaisia tapahtumia.

Savolan mukaan Venäjän toimintaan pitää vastata määrätietoisesti.

Keinoiksi hän nimeää muun muassa talouspakotteiden kiristämisen, venäläisen energian boikotoinnin ja Ukrainan avun lisäämisen.

Jani Kokko puolestaan nostaa esiin, että turvallisuutta voidaan vahvistaa, ja siihen Natolla olisi kykyä, jos vain poliittista tahtoa löytyy.

Kokon mukaan esiin on nostettu muun muassa ajatus Puolan ilmapuolustusalueen laajentamisesta Ukrainan puolelle Nato-ilmatilan suojelemiseksi.

– Olisiko nyt viimein aika ottaa Venäjän jäädytettyjä varoja ja käyttää ne aggressiivisen Venäjän torjumiseen ja Ukrainan jälleenrakentamiseen?

– Euroopassa on yli 300 miljardia jäädytettyjä varoja, eikä niitä edelleenkään ole pystytty takavarikoimaan. Venäjä on viimeistään nyt osoittanut, että siihen olisi täysi oikeus, Kokko sanoo.

Trump lähes vaiti? Miksi?

Yhdysvaltain presidentti Trumpilta odotetaan voimakasta kannanottoa Puolan tueksi, mutta toistaiseksi Trumpin reaktio on ollut vaitonainen.

Jani Kokon mukaan yksi ainoa someviesti voi kieliä siitä, että Yhdysvaltain hallinnossa ei oikeasti tiedetä, miten asiassa tulisi toimia.

– Poliittinen johto voi olla tietämätön, kuinka tähän reagoidaan varsinkin, kun rauhaa ja sopua on yritetty rakentaa. Trump on antanut Putinille aikarajoja, joista on aina menty yli ja keskustelut ovat olleet käynnissä.

– Toivottavasti häntä lähellä olevat senaattorit ja turvallisuuskoneista saavat hänet vakuutettua siitä, että nyt pitää mennä eteenpäin, Jani Kokko sanoo.

Yhdysvalloissa senaatti on valmistellut erittäin järeän pakotepaketin, joka iskisi myös venäläisenergiaa ostaviin kolmansiin maihin.

Trump ei ole toistaiseksi ottanut tätä asetta käyttöön, vaikka kongressi on häntä siihen patistellut.

Yhdysvaltain talousaseen teho on nähty esimerkiksi Intiassa, jota Trump on rankaissut tulleilla venäläisen öljyn ostamisesta.

Propagandaa vastaan Suomessa

Venäjän naapurimaissa täytyy varautua siihen, että Venäjän hämärä toiminta jatkuu jatkossakin.

Kansanedustajat nostavat esiin esimerkiksi Venäjän informaatiovaikuttamisen Suomessa.

Mikko Savola mainitsee kybervaikuttamisen ja propagandan.

– Hyvin tärkeää on, että meillä on itsenäinen vapaa media, joka pystyy välittämään oikeaa tietoa, etteivät ihmiset ole sosiaalisen median varassa. Tämä on minusta aivan keskeistä.

Myös Jani Kokko korostaa medialukutaidon merkitystä Venäjää vastaan.

– Saataisi sukupolvia, jotka ymmärtävät, ettei kaikki somessa vastaantuleva ole aina totta. Joillekin Venäjän propaganda tuntuu menevät hyvinkin helposti läpi.