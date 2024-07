Stubb: Suurin osa Nato-maista kannattaa Ukrainan pyyntöä, että länsiaseilla voisi iskeä Venäjälle rajoituksetta

– Meidän ja suurimman osan tulokulma on se, että mitään rajoitteita ei pidä olla. Muun muassa Tanska piti tästä hyvinkin vahvan puheenvuoron, Stubb jatkoi, mutta painotti, että kansainvälistä oikeutta tulee noudattaa.

Syvälle Venäjän alueelle ulottuvat iskut ovat olleet arka paikka Ukrainan suurimmalle tukijalle Yhdysvalloille, joka on vasta viime aikoina alkanut höllentää hieman rajoitteita, joita se on aseidensa käytölle asettanut.

– Yhdysvallat on avannut mahdollisuuksia käyttää, ja tästä keskustelut varmasti jatkuvat, Stubb sanoi.

– Totta kai olemme hyvin tietoisia siitä, että yhdysvaltalaisilla aseilla on merkitystä. Korostan edelleen sitä, että ei sotaa voi voittaa pelkällä ilmapuolustuksella.

Venäjän väitetty murhajuoni "ei tule yllätyksenä"

– Tässä on esimerkki Venäjän hybridivaikuttamisesta, joka on hyvinkin laaja-alaista. Informaatiosota. Kyberhäirintä. Sabotaasi. Jopa salamurhat, joita me tietysti Venäjän lähihistorian aikana olemme nähneet myös Venäjän rajojen ulkopuolella. Ei jollain tavalla tule yllätyksenä, mutta en ole nähnyt varsinaisia yksityiskohtia tästä, Stubb sanoi.