KPS-pelissä pelaajat avaavat nyrkkinsä ja esittävät sillä joko kiveä, paperia tai saksia. Kivi voittaa sakset, paperi voittaa kiven ja saksilla voittaa paperin.

Tutkijat huomasivat myös. että ihmisillä on vaikeuksia toimia todella satunnaisella tavalla, ja tutkijat pystyivät erottamaan erilaisia ​​vinoumia ja käyttäytymismalleja heidän aivotoiminnastaan pelissä tehtyjen päätösten aikana.

Kivi-vaihtoehto suosituin

Tutkijat seurasivat aivojen päätöksentekoa

Tutkijat kertovat pystyneensä ennustamaan pelaajan päätöksen siitä, valitseeko tämä kiven, paperin vai sakset, heidän aivodatastaan jo ennen kuin he olivat antaneet vastauksensa.

– Aivoilla oli tietoa sekä pelaajan että vastustajan aiemmasta reaktiosta tämän päätöksentekovaiheen aikana. Tämä osoittaa, että tehdessämme päätöksiä käytämme tietoa siitä, mitä tapahtui aiemmin, päättääksemme, mitä tehdä seuraavaksi: "Hän pelasi kiviä viimeksi, joten mikä on minun siirtoni?"

On tärkeää huomata, että yritettäessä olla arvaamaton ei tutkijoiden mukaan kuitenkaan ole hyödyllistä luottaa aiempiin tuloksiin. Vain pelin hävinneiden aivoilla oli tietoa edellisestä pelistä – voittajien aivoilla ei. Tämä tarkoittaa, että liiallinen luottaminen aiempiin tuloksiin todella haittaa strategiaa.

Miksi tällä on merkitystä?

KPS-strategiaa on tutkittu ennenkin. Vuonna 2014 julkaistussa kiinalaistutkimuksessa havaittiin, että pelissä voittoisilla oli tapana pysytellä voittavassa metodissaan, eli he valitsivat seuraavallakin kerralla kiven, jos voittivat sillä. Häviäjät puolestaan vaihtoivat toimintamalliiaan kierros toisensa perään, ja usein seuraamalla kivi, paperi, sakset -järjestystä. Hävitessään kivellä he siis kokeilivat seuraavaksi paperia.