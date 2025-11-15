Tutkijat selvittivät, miten todennäköisimmin voitat kivi, paperi, sakset -pelin
Kivi, paperi vai sakset? Tutkijat selvittivät pelaajien aivotoimintaa ja pelikierroksia seuraamalla, millainen strategia pelissä kannattaa valita.Shutterstock
Julkaistu 15.11.2025 19:59
Hannakaisa Taskinen
Tutun kivi, paperi, sakset -pelin voittamiseksi on olemassa tutkijoiden testaama strategia.
Useiden kivi, paperi, sakset -pelin (KPS) kierrosten voittamiseksi on olemassa ihanteellinen strategia: Ole mahdollisimman satunnainen ja arvaamaton. Älä kiinnitä huomiota siihen, mitä viimeisellä kierroksella tapahtui, australialaisyliopiston tutkijat kirjoittavat The Conversation -sivustolla.
Se on kuitenkin helpommin sanottu kuin tehty.
Selvittääkseen, miten aivot tekevät päätöksiä kilpailutilanteessa, tutkijat pyysivät ihmisiä pelaamaan 15 000 kierrosta KPS-peliä. Samalla pelaajien aivotoimintaa tallennettiin.
Tutkijat huomasivat myös. että ihmisillä on vaikeuksia toimia todella satunnaisella tavalla, ja tutkijat pystyivät erottamaan erilaisia vinoumia ja käyttäytymismalleja heidän aivotoiminnastaan pelissä tehtyjen päätösten aikana.
KPS-pelissä pelaajat avaavat nyrkkinsä ja esittävät sillä joko kiveä, paperia tai saksia. Kivi voittaa sakset, paperi voittaa kiven ja saksilla voittaa paperin.
Hyperskannauksen avulla tutkijat kykenivät tallentamaan kahden ihmisen aivotoimintaa yhtä aikaa heidän ollessaan vuorovaikutuksessa keskenään.
Tutkijoita kiinnosti osallistujien päätöksenteko kilpailun aikana. KPS-pelissä ennakoimattomuus voi antaa kilpailuedun.
Kivi voittaa sakset. paperi voittaa kiven ja saksilla voittaa paperin.Shutterstock
Tutkijat seurasivat pelaajaparien aivosignaaleja samanaikaisesti heidän pelatessaan tietokoneella 480 kierrosta KPS-peliä. Kaikkien osallistujien yhteensä 15 000 kierroksen perusteella havaittiin, että pelaajat eivät olleet hyviä arvaamattomuudessa tehdessään päätöstä siitä, mitä vaihtoehtoa pelata seuraavaksi.
Vaikka satunnaisuus olisi pelissä paras strategia, useimmat ihmiset pelasivat liikaa yhtä vaihtoehtoa. Yli puolet pelaajista suosi kiveä, seuraavaksi eniten suosittiin paperia ja vähiten saksia.
Lisäksi ihmiset pyrkivät välttämään valintojen toistamista – he valitsivat eri vaihtoehdon seuraavalla kierroksella useammin kuin sattuman piikkiin voisi odottaa.
Tutkijat kertovat pystyneensä ennustamaan pelaajan päätöksen siitä, valitseeko tämä kiven, paperin vai sakset, heidän aivodatastaan jo ennen kuin he olivat antaneet vastauksensa.
– Tämä tarkoittaa, että pystyimme seuraamaan aivojen päätöksentekoa reaaliajassa, tutkijat kirjoittavat.
Tutkijat löysivät mittausmenetelmillään aivoista tietoa niin tulevasta päätöksestä kuin siitäkin, mitä edellisessä pelissä tapahtui.
– Aivoilla oli tietoa sekä pelaajan että vastustajan aiemmasta reaktiosta tämän päätöksentekovaiheen aikana. Tämä osoittaa, että tehdessämme päätöksiä käytämme tietoa siitä, mitä tapahtui aiemmin, päättääksemme, mitä tehdä seuraavaksi: "Hän pelasi kiviä viimeksi, joten mikä on minun siirtoni?"
On tärkeää huomata, että yritettäessä olla arvaamaton ei tutkijoiden mukaan kuitenkaan ole hyödyllistä luottaa aiempiin tuloksiin. Vain pelin hävinneiden aivoilla oli tietoa edellisestä pelistä – voittajien aivoilla ei. Tämä tarkoittaa, että liiallinen luottaminen aiempiin tuloksiin todella haittaa strategiaa.
Tutkijoiden mukaan tutkimustulokset korostavat sitä, että aivomme eivät ole tietokoneita: emme voi olla yrittämättä ennustaa, mitä seuraavaksi tapahtuu, ja luotamme menneisiin tuloksiin vaikuttaaksemme tuleviin päätöksiimme, vaikka se saattaisi olla haitallista.
Nyt tutkittiin yksinkertaista lastenpeliä, mutta jatkossa voidaan tutkia muutakin.
– Kivi, paperi, sakset on tietysti yksi yksinkertaisimmista peleistä, joita pystyimme käyttämään – se oli hyvä lähtökohta tälle tutkimukselle. Seuraava askel olisi siirtää työmme kilpailuympäristöihin, joissa on strategisempaa seurata aiempia päätöksiä.
Aivomme ovat tutkijoiden mukaan huonoja olemaan arvaamattomia.
– Tämä on hyvä asia useimmissa sosiaalisissa yhteyksissä ja voisi auttaa meitä yhteistyön aikana. Kilpailun aikana tämä voi kuitenkin haitata meitä.
Mikä siis on tutkimuksen oppi?
– Hyvä oppi tästä on, että ihmisillä, jotka lopettavat menneiden ylianalysoinnin, voi olla paremmat mahdollisuudet voittaa tulevaisuudessa.
KPS-strategiaa on tutkittu ennenkin. Vuonna 2014 julkaistussa kiinalaistutkimuksessa havaittiin, että pelissä voittoisilla oli tapana pysytellä voittavassa metodissaan, eli he valitsivat seuraavallakin kerralla kiven, jos voittivat sillä. Häviäjät puolestaan vaihtoivat toimintamalliiaan kierros toisensa perään, ja usein seuraamalla kivi, paperi, sakset -järjestystä. Hävitessään kivellä he siis kokeilivat seuraavaksi paperia.
