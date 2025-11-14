Miltä tuntuisi nukkua loppuelämä hotellin sängyssä?

Joensuulainen hotelli pisti kierrätykseen peräti 160 sänkyä, jotka ovat nähneet monta erilaista yöpyjää. Sängyille löytyi heti uusi koti.

Kierrätyskeskuksen käytävillä oli ahdasta, kun Hotelli Vaakunan sängyt ja petauspatjat saapuivat. Ennen myyntiä hotellipölyt imuroitiin ja pestiin pois.

Jos sängyt osaisivat puhua, niillä olisi yöpyjistä monta tarinaa. Yksi sänky on palvelut sata yötä vuodessa erästä vakioasiakasta.

– Jouni on kertonut, että hänellä on siinä sängyssä ikioma kuoppa syntynyt sänkyyn ja näin ollen Jouni ei saa nukutuksi missään muussa huoneessa, kertoo hotelli Vaakunan hotellinjohtaja Outi Pohjoranta.

Halvalla lähti

Joku saa nyt nukkua Jounin kuopassa eikä sänky mene jätteeksi. Asiakasjono oli pitkä heti aamusta alkaen, hotellipeti lähti 25 eurolla.

– Erittäin hyvin on kauppa käynyt. Ensimmäinen satsi tuli meille viikko sitten ja se myytiin ihan muutamassa tunnissa kaikki pois. Varmaan menevät nämäkin kaikki tämän päivän aikana, toteaa Kiertämön tiimivastaava Ismo Lamberg.

– Vähän liian leveä meidän käyttöön. Kasikymppinen sänky olisi ollut omiaan, pohtii paikalle tullut Matti Kettunen.

Kettunen toteaa, että voisi olla mukava nukkua loppuelämä hotellin sängyssä.