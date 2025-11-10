Mikä on Singles' Day? Sinkkujen päivänä tunnettu shoppailuilmiö on rantautunut myös Suomeen.
Sinkkujen päivä eli Singles' Day on rantautunut myös Suomeen. Alennusmyynneistään tunnettua Sinkkujen päivää on vietetty Kiinassa jo 1990-luvulla.
Mikä on Singles' Day?
Singles' Day on alun perin kiinalainen juhla. Toisin kuin ystävänpäivänä, nyt lahjoja ei osteta muille, vaan itselle: tarkoituksena on juhlistaa sinkkuja.
Aluksi päivää myytiin myös nimellä Bachelor's Day, suom. poikamiesten päivä, mutta nykyisin se on sukupuolineutraali.
Milloin on Singles' Day?
Tarina kertoo, että päivä keksittiin Nanjingin yliopistossa vuonna 1993 ikään kuin kostona ystävänpäivälle: ajatuksena oli juhlistaa sinkkuutta. Päivää vietetään 11. marraskuuta.
Vuonna 2025 Singles' Dayn tarjouspäivä osuu tiistaille. Päivämääräkin, 11.11., viittaa "sinkkuihin", onhan siinä neljä ykköstä!