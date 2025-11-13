Matkustajalaivojen buffetit ovat houkutelleet suomalaismatkustajia reissuun jo vuosikymmenten ajan. Vanhojen klassikkoannosten rinnalle kehitellään jatkuvasti myös uusia houkuttimia.

Tallink Siljan tekemän tuoreen kyselytutkimuksen mukaan ruoka ja nimenomaisesti buffet on nuorille selkeästi tärkein seikka laivalla. Laivamatkoilta ravintolaruokaa odottaa 67 prosenttia nuorista.

Silja Serenaden keittiöpäällikkö Sami Leinon mukaan buffetruoka houkuttelee risteilyille myös muita ikäluokkia.

– Se on monelle risteilyn kohokohta. Laivamatka voidaan varata myös pelkän buffetin takia, Leino kertoo MTV Uutisille.

Perinteistä ja uutta joulubuffetissa

Marraskuussa starttaava joulukausi on buffetsesongeista suosituin.

– Joulu itsessään on hyvin klassinen teema, niin se on helppo rakentaa. Suunnittelu on alkanut jo viime keväänä.

Tallink Siljan lisäksi omat joulubuffetinsa kattavat myös Viking Line ja Eckerö Line. Perinteisen kalapöydän, kinkun ja laatikoiden rinnalle on viime vuosina nostettu astetta modernimpia vaihtoehtoja aina vegaanisesta sillistä yllättävään lipeäkala-annokseen.

Äyriäisbuffet uusi houkutin

Viking Linella perinteisen joulubuffetin rinnalle katetaan tänä vuonna myös aivan uudenlainen vaihtoehto: Tiettyjen laivojen à la carte -ravintoloihin tarjolle tuleva äyriäisbuffet sisältää muun muassa hummeria, taskuravun saksia, merirapua, sinisimpukoita ja katkarapuskagenia.

Viking Linen ravintolapäällikkö Janne Lindholmin mukaan matkustajien kiinnostus mereneläviä kohtaan on kasvanut vuosi vuodelta.

– Äyriäisvati on pitkään ollut yksi à la carte -ravintoloidemme suosituimmista annoksista. Ruotsissa merenelävät ovat tärkeä osa ruokakulttuuria, ja myös suomalaiset matkustajamme ovat niistä kiinnostuneempia vuosi vuodelta, Lindholm sanoo tiedotteessa.

Lindholm kertoo MTV Uutisille idean äyriäisbuffetiin tulleen Birka Gotland -alukselta, joka on osittain Viking Linen omistuksessa. Alus seilaa Tukholman ja Maarianhaminan välillä, ja siellä äyriäisbuffet on noussut ruotsalaismatkustajien suosioon.

– Eräs laivamme työntekijä sitten ehdotti, että miksi emme kokeilisi tätä meilläkin.

Perinteisen buffetin suosio ei horju

Myös Lindholm vahvistaa MTV Uutisille buffetin olevan monen matkustajan ykkössyy lähteä reissuun.

– En näe, että sen suosio olisi vuosien aikana hiipunut, vaan päinvastoin. Buffet on monelle helppo valinta, koska tietää jo etukäteen, mitä illallinen juomineen tulee maksamaan.

Viking Linella joulubuffetiin tulee tänä vuonna tarjolle hyvin samantyyppinen kattaus kuin viimekin vuonna. Buffetia uudistettiin vuonna 2024 asiakaspalautteiden perusteella.

– Jälkiruokia on tänä vuonna hieman lisätty, Lindholm kertoo.

Myös viime vuonna yllätyshitiksi noussut lipeäkala-annos löytyy tänäkin vuonna buffetlinjastolta.

Millainen joulubuffet laivoille tänä vuonna katetaan, ja millaisia vinkkejä himoristeilijä Sami antaa buffetlinjastoille? Katso haastattelu perjantaina 9.15. alkaen Huomenta Suomessa MTV3-kanavalla ja MTV Katsomossa.