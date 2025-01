Kaikki ihmiset eivät kykene kuvittelemaan ääniä: "Musiikkikaan ei voi jäädä soimaan heidän päähänsä"

Anauralia tarkoittaa ihmismieltä, joka ei kykene kuvittelemaan ääniä.

Pystytkö kuvittelemaan ukkosen jyrähdykset? Entä voitko kuulla mielessäsi lintujen laulun tai livemusiikin äänet?

Äänien kuvitteleminen voi tuntua itsestään selvältä, mutta kaikki eivät siihen pysty. Arvioiden mukaan esimerkiksi uusiseelantilaisista noin prosentti ei kykene kuvittelemaan ääniä.

Anauralia estää äänien kuvittelemisen

Aucklandin yliopiston tutkimuksessa vuonna 2021 ehdotettiin ilmiön nimeksi anauraliaa.

Anauralia on tila, jossa henkilön sisäinen maailma on hiljainen.

– Osa ihmisistä ei voi kuvitella koiran haukkuvan tai poliisiauton sireenin huutavan. Musiikkikaan ei voi jäädä soimaan heidän päähänsä. Heillä ei ole sisäistä ääntä, yliopisto kuvaili joulukuussa 2024.

Aucklandin yliopiston opiskelija Sang Hyun Kim ei kykene kuvittelemaan ääniä. Kysyttäessä hän piti ajatusta "mielikuvitusäänistä" suorastaan kummallisena.

Ei estä luovuutta

Earth.comin mukaan äänetön mieli ei välttämättä estä luovuutta, esimerkiksi musiikin säveltämistä. Sivuston mukaan anauraliatyyppiset henkilöt käyttänevät luovassa työssään vaiheoehtoisia strategioita, kuten loogisia kaavoja tai visuaalisia apukeinoja.

Uusiseelantilaistutkijat ovat jatkaneet selvitystöitään anauralian parissa. Huhtikuussa 2025 aiheesta järjestetään myös konferenssi Aucklandissa.

– Onko olemassa ihmisiä, jotka eivät kuvittele ääniä, musiikkia tai muita ääniä? Jos on, kuinka yleistä tämä on? Mitkä ovat hiljaisen sisäisen maailman psykologiset seuraukset? Meillä on hyvät vastaukset kahteen ensimmäiseen kysymykseen. Viimeinen kysymys on paljon laajempi, mutta uskon, että olemme jo edistyneet senkin suhteen, professori Tony Lambert kuvasi tiedotteessa.

Vuonna 2020 Ryan järkyttyi saatuaan kuulla, ettei kaikilla ihmisillä olekaan jatkuvaa sisäistä monologia.

Ihmiskorvan sisältä löytyy myös pieni lihas, jota osa ihmisistä pystyy supistamaan. Näin he voivat tuottaa ääntä, jota muut eivät kuule. Kyky nimettiin somen toimesta "surkeaksi supervoimaksi".

Lähteet: Earth.com, University of Auckland