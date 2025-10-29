Tekoäly saa ihmiset yliarvioimaan älylliset kykynsä, kertoo Aalto-yliopiston tutkimus.
Tutkijat havaitsivat, että kaikki tutkimuksessa mukana olleet ChatGPT:n käyttäjät yliarvioivat oman suorituksensa.
Etukäteen arveltiin, että varsinkin ihmiset, joilla on hyvä tekoälylukutaito, olisivat olleet hyviä arvioimaan suoriutumistaan. Näin ei kuitenkaan ollut.
Tutkimuksessa 500 osallistujaa käytti tekoälyä loogisen päättelyn tehtävissä ja arvioi pärjäämistään.
Tutkijoiden mukaan useimmat käyttäjät myös luottivat tekoälyyn sokeasti.