Zelenskyiltä vastaus Trumpille: "Ukraina ei luovuta maata miehittäjille"

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan sekä Venäjä että Ukraina joutuvat luopumaan joistain hallitsemistaan alueista sodan päättämiseksi Ukrainassa.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin mukaan Ukrainan perustuslaki estää alueiden luovuttamisen miehittäjälle.

– Ukrainalaiset eivät luovuta maataan miehittäjille, Zelenskyi kommentoi viestipalvelu X:ssä.

Zelenskyin mukaan kaikki ratkaisut, jotka tehdään ilman Ukrainan osallistumista, ovat rauhanvastaisia.

– Ne eivät johda mihinkään. Ne ovat kuolleita päätöksiä. Ne ovat toteuttamattomia päätöksiä. Me kaikki tarvitsemme todellista ja aitoa rauhaa. Rauhaa, jota ihmiset kunnioittavat, Zelenskyi kirjoittaa julkaisussaan.

Zelenskyi kirjoittaa myös, että Ukraina on valmis tekemään yhteistyötä presidentti Trumpin ja kaikkien kumppaneidensa kanssa todellisen ja kestävän rauhan saavuttamiseksi.

Lisäksi hän kirjoittaa, että Venäjän presidentti Vladimir Putin teki suurimman virheensä hyökkäämällä Ukrainaan.

– Putin ei uskonut kansaamme ja teki siksi epätoivoisen päätöksen yrittää vallata Ukrainan. Tämä oli hänen suurin virheensä – hän ei ottanut ukrainalaisia huomioon.

