Zelenskyiltä vastaus Trumpille: "Ukraina ei luovuta maata miehittäjille"

LK Volodymyr Zelenskyi
Zelenskyi sanoo myös, että kaikki ratkaisut ilman Ukrainaa ovat rauhan vastaisia ratkaisuja.AFP / Lehtikuva
Julkaistu 09.08.2025 09:15(Päivitetty 59 minuuttia sitten)
Petri Tyynmaa
Petri Tyynmaa

petri.tyynmaa@mtv.fi

Zelenskyin mukaan Ukrainan perustuslaki estää alueiden luovuttamisen miehittäjälle.

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan sekä Venäjä että Ukraina joutuvat luopumaan joistain hallitsemistaan alueista sodan päättämiseksi Ukrainassa.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin mukaan Ukrainan perustuslaki estää alueiden luovuttamisen miehittäjälle.

– Ukrainalaiset eivät luovuta maataan miehittäjille, Zelenskyi kommentoi viestipalvelu X:ssä.

Zelenskyin mukaan kaikki ratkaisut, jotka tehdään ilman Ukrainan osallistumista, ovat rauhanvastaisia.

Ne eivät johda mihinkään. Ne ovat kuolleita päätöksiä. Ne ovat toteuttamattomia päätöksiä. Me kaikki tarvitsemme todellista ja aitoa rauhaa. Rauhaa, jota ihmiset kunnioittavat, Zelenskyi kirjoittaa julkaisussaan.

Zelenskyi kirjoittaa myös, että Ukraina on valmis tekemään yhteistyötä presidentti Trumpin ja kaikkien kumppaneidensa kanssa todellisen ja kestävän rauhan saavuttamiseksi.

Lisäksi hän kirjoittaa, että Venäjän presidentti Vladimir Putin teki suurimman virheensä hyökkäämällä Ukrainaan.

Putin ei uskonut kansaamme ja teki siksi epätoivoisen päätöksen yrittää vallata Ukrainan. Tämä oli hänen suurin virheensä – hän ei ottanut ukrainalaisia huomioon.

Lue myös: Trump ja Putin tapaavat ensi perjantaina Alaskassa – "Valtuuskuntamme vain lentää Beringinsalmen yli"

Uutinen päivittyy.

Ukrainan sotaVolodymyr ZelenskyiUlkomaat

