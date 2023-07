Tutkija tyrmää myytin nuivasta suomalaisesta asiakaspalvelusta – "Pitäisi päästä asiakkaan pään sisään tosi syvälle"

Huomenta Suomessa vieraillut Piha sanoo, että suomalainen palvelu on ainakin mainettaan parempaa.

– Kaikki lähtee siitä, mitä asiakaspalvelulla ylipäätään tarkoitetaan. Se ei ole vain mukavia jutteleva ihminen, vaan se voi olla jotakin huomaamatonta. Kun astumme ulos ovesta, niin joku on puhaltanut lehdet kadulta. Tai että yleisessä vessassa on saippuaa ja paperia. Sekin on asiakaspalvelu ja toimii Suomessa erittäin hyvin, Piha toteaa.