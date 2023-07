Tutkija povaa Orpon uhkapelin kosahtavan, näköpiirissä jo vähemmistöhallitusasetelma – "Pelasivat hallitusneuvotteluissa perussuomalaista rulettia"

– Varmaan kokoomus on laskenut, että hallitusohjelma on niin unelmien täyttymys, että sitten joustovaraa löytyy yllättävänkin paljon, Wass sanoo STT:lle.

– Kyllä siinä minusta on aika raadollisesti mietitty etuja ja haittoja, että perussuomalaisten sietäminen hallituskumppanina on se hinta, joka on maksettava.

Valmiutta kriisiyttämiseen

– Varsinaisen ohjelman toimeenpanossa heillä on paljon vähemmän voitettavaa, etenkin työehtojen ja sosiaalietuuksien heikennysten osalta. Siksi sormi kiristysruuvilla on herkkä ja kriisiyttämisvalmius korkea, Wass arvioi Twitterissä .

Yhteistyöstä voi tulla vaikeaa

– On se nyt itsestään selvää, että on tiedetty. Ja perussuomalaiset ovat tehneet sen ihan tietoisesti, koska he ovat halunneet paaluttaa sitä, millainen puolue he ovat.